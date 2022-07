Opaco, el gasto en Estaciones Seguras

El diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, Marco Antonio Gallegos Galván, cuestionó la efectividad de la red de Estaciones Seguras que se encuentran ubicadas a lo largo de las carreteras en la entidad, y denunció la falta de transparencia por parte de la Secretaría General de Gobierno y la de Seguridad Pública para su operación.

"Teníamos unos datos que lamentablemente no hemos podido confirmar – o no nos han contestado oficialmente si son así-, que nos costaban a los tamaulipecos 50 millones de pesos al mes por esa red de Estaciones Seguras, si no es así, que nos contesten con los datos oficiales que no los hemos podido obtener", hasta el momento han sido inauguradas 22 estaciones cada cincuenta kilómetros en las principales carreteras estatales.

Gobierno del Estado señala que estos edificios cuentan con policías especializados en apoyo carretero, atención mecánica, información, orientación turística y seguridad pública las 24 horas; así como brindan servicios de supervisión, monitoreo, unidades de atención, están equipadas con sala de espera, barandales de atención al público, oficina, monitoreo, sala de trabajo, bodega, armería, cocineta, desayunador, sala de descanso, cochera doble, dormitorios triples, baño, vestíbulo, cuarto eléctrico, armería, área de acondicionamiento físico, alumbrado exterior y servicio de telecomunicación de voz y texto.

Al final de la administración estatal serán construidas 25 estaciones con un costo global de 250 millones de pesos, "la red de Estaciones Seguras al final de cuentas solo es un edificio que está ahí, yo siempre he pugnado por la presencia de más elementos policiacos en las carreteras; también cuestioné a la Secretaría General de Gobierno – es la que firma esos contratos – y a la propia Secretaría de Seguridad Pública, que nos diga qué servicios otorga la red de Estaciones Seguras".

Por otro lado, el diputado Gallegos Galván cuestionó la inversión de alrededor de mil millones de pesos por mes en la operación del Centro General de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia – C5 –, "hablábamos de unos datos estadísticos en Reynosa por temas de Violencia de Género, nos arroja el C5 datos que tiene focalizados 500 denuncias al mes en una colonia, cosas que no están pasando, y nos dicen del C5 que son problemas técnicos, un programa tan caro que le cuesta a los tamaulipecos que tenga esos problemas ´técnicos´ es una verdadera lástima".