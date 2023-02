Oncológico, bajo lupa de la Coepris y Salud

El proceso lo tienen ellos, a nosotros nos corresponde venir a verificar lo que está en farmacias, en almacén, en los procesos de manejo de mezclas, todo eso". Alberto Moctezuma Castillo Comisionado de Coepris.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) inició una investigación para detectar presuntas irregularidades al interior del Centro Oncológico de Tamaulipas, que ponen en riesgo la vida de los pacientes de cáncer. A la par, el director del nosocomio, Francisco Alberto Velasco Canseco, desmintió las presuntas malas prácticas que se han denuncias públicamente.

Hasta el momento no he tenido reporte alguno sobre algún faltante de medicamentos. Se tiene un control interno por parte del personal de materiales y farmacias, se hace revisión diaria". Francisco Alberto Velasco Canseco Director del centro oncológico.

Durante su arribo al Oncológico, el comisionado de la Coepris, Alberto Moctezuma Castillo, señaló que por órdenes de la Secretaría de Salud se desplegó al personal especializado para detectar o descartar que el medicamento haya sido manipulado, alterado, clonado u otras inconsistencias, como se denunció en medios de comunicación.

Dentro de la auditoría, dijo el comisionado, se tomarán muestras al azar de diferentes medicamentos para tratar diversos cánceres y estudiarse, con lo que se determinarán si hubo dolo.

"Este viernes empezamos los trabajos, vamos a irnos área por área y revisar todos los procedimientos; no podemos informar hasta que tengamos un dictamen (...) revisar los medicamentos, las fechas de caducidad y si no son clonados; todo ese tipo de trabajos, cómo se trabajan las mezclas, todo ese tipo de trabajo se tiene que hacer de una manera profesional, no podemos adelantarnos a un juicio hasta que no tengamos un resultado final", dijo Moctezuma Castillo.

Sin embargo, hasta el cierre de la presente nota informativa la Secretaría de Salud y la Coepris no habían emitido alguna ficha técnica, resultados de dictámenes, o hallazgos detectados entre el personal humano, archivos o manejo del medicamento.

Moctezuma Castillo explicó que la adquisición de los medicamentos para tratar el cáncer recae sobre la Secretaría de Salud, dependencia que aplica estrictos protocolos en la compra, almacenamiento y distribución de los oncológicos.

Por su parte, el director del Centro Oncológico de Tamaulipas, Francisco Alberto Velasco Canseco, explicó que no ha sido notificado ni tiene conocimiento de una denuncia por el mal manejo, sustracción, manipulación, o adquisición de medicamentos en mal estado en la institución.

Las presuntas irregularidades denunciadas, dijo, obedecen a "inconformes", por su ratificación como director del instituto por parte de la nueva administración estatal y no por inconsistencias.

"Lamentablemente, la decisión de nuestro gobierno de ratificarme seguramente dejó inconforme a más de alguna persona, de quienes esperan manchar mi reputación, mi honor y decoro; así como de la institución que dignamente represento", acotó el director del Oncológico.

Explicó que las reacciones adversas señaladas son comunes en personas que son tratadas contra cualquier tipo de cáncer, y en caso de detectarse, se suspende el tratamiento, se les rehidrata y se aplica uno nuevo.

En relación a las inconsistencias en el manejo de los archivos, negó la existencia de denuncias por el mal manejo de las mezclas, alteración de las mismas y de la aplicación del medicamento a los pacientes.

"Tanto la farmacia como recursos materiales tienen el control e inventario del medicamento con el que cuenta el centro oncológico, con esto, sin que a la fecha haya existido un señalamiento, irregularidad o denuncia sobre los medicamentos que son recibidos por Salud, ni tampoco he observado o detectado tales irregularidades, las cuales, por tanto, son totalmente inexistentes", ahondó Velasco Canseco.

Sobre la sustracción del oncológico, aseguró que sólo se extrae el medicamento del Centro para aplicarlo a los pacientes que se encuentran internos en el Hospital General, y todo queda debidamente registrado en el área de medicamentos.

En cuanto a las denuncias por compra de medicamentos en farmacias, aseguró que al no contar con el fármaco requerido, que ha sucedido, se expide la receta para que se adquiera en alguna farmacia particular, pero los familiares o pacientes son libres de comprarlas en el establecimiento que quieran.

Por último, en la orden de rotar al personal, es una práctica que se realiza de forma periódica en los hospitales y están debidamente soportados.