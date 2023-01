Llega Abdala; OMS no la ha aprobado

Ciudad Victoria, Tam.

La Delegación de Programas para el Bienestar recibió en días pasados el cargamento del biológico cubano, y arrancará esta semana la jornada de vacunación en los municipios de Hidalgo, Miquihuana, Victoria, y Tula, dirigida a población de 18 años en adelante.

La vacuna no cuenta con la aprobación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), ni de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a pesar de eso la Cofepris autorizó su uso en el 2021.

El estudio "Cuban Abdala vaccine: Effectiveness in preventing severe disease and death from COVID-19 in Havana, Cuba; A cohort study", (Vacuna Abdala Cubana: efectividad en la prevención de la enfermedad grave o muerte por Covid-19), publicado en la revista "The Lancet" en septiembre de este año revela que la dosis Abdala mostró una eficacia de prevención de enfermedades graves y la muerte, solo si se aplican tres dosis, en un periodo de 0, 14 y 28 días.

Se desconoce la duración de la protección de la vacuna a largo plazo, y la conveniencia de una dosis de refuerzo, después de aplicar esta dosis a 1.3 millones de personas en Cuba.

Sin embargo, el estudio señala que ésta solo protege contra la variante Delta, pero no está actualizado para proteger contra la Ómicron y sus subtipos, así como otras posibles variantes.

Actualmente los gobiernos de Ciudad de México, Veracruz, Michoacán y Durango, en los próximos días Tamaulipas se le sumará para la población de 18 años en adelante.

"Un problema importante sin resolver con respecto a las vacunas COVID-19 es su incapacidad para prevenir la infección de manera efectiva. Además, las autorizaciones para su uso se han otorgado a través de vías regulatorias aceleradas, con datos clínicos de respaldo limitados, por lo que es imperativo continuar la investigación para proporcionar información adicional más sólida sobre su seguridad, eficacia, efectividad y protección a largo plazo", se lee en el estudio.

PREMIO NACIONAL DE SALUD PIDE NO VACUNARSE CON ABDALA

Por su parte, el médico internista y premio nacional de Salud del 2020, Francisco Moreno Sánchez, recomendó no aplicarse la dosis Abdala.

Compartió cinco razones a no usar ese biológico como refuerzo para protegerse contra la Covid-19. Dentro de los motivos se encuentra la falta de sustento científico para recomendarla.

"Ya no estamos en la etapa donde no había vacunas, eso ya pasó. Ahora sabemos que hay mejores vacunas, mas actualizadas y simplemente se tomó la decisión de aplicar esta vacuna por fines políticos. La salud, seguridad y eficacia no importaron en la decisión", posteó el premio nobel.

Señaló que la dosis Abdala se aplicó sin el consentimiento de la población, es decir, no se les explicó de qué trataba el estudio, lo que catalogó como un experimento con seres humanos.

"La vacuna Abdala contiene hidróxido de aluminio como adyuvante, lo que no se hace para otras vacunas contra COVID19 ya que disminuye su eficacia".

Concluyó que la vacuna cubana es de tres dosis, y no fue evaluada como refuerzo, ni para proteger contra nuevas variantes, como ha ocurrido en otras vacunas.

"La pandemia por COVID19 en nuestro país sigue siendo manejado sin el soporte científico", finalizó.