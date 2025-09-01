Ejecutarán 400 obras hidráulicas en Tamaulipas

La Comisión Nacional del Agua ( Conagua ) anunció una inversión superior a los 450 millones de pesos en Tamaulipas , que se destinarán a la ejecución de más de 400 obras hidráulicas en coordinación con el gobierno estatal y los municipios.

A veces estas obras resultan muy difíciles para que las realice un municipio porque no les alcanza con el recurso que tienen. Aquí, en el caso de Tamaulipas, el gobernador hizo un compromiso con los presidentes municipales y les dijo: si ustedes ponen una parte, yo voy a poner otra parte y la federación va a poner otra parte". Efraín Morales López Director general de la Conagua

El director general de la Conagua, Efraín Morales López, destacó que estas acciones forman parte del Plan Nacional Hídrico, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual busca garantizar el derecho humano al agua en el país.

Destacó el modelo de colaboración de los tres órdenes de gobierno cuenta con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y los 43 alcaldes que están destinando el 30 por ciento del Fondo de Infraestructura Social (FAIS) para rehabilitar la red de agua potable y alcantarillado, que es una de las principales demandas de la población.

"A veces estas obras resultan muy difíciles para que las realice un municipio porque no les alcanza con el recurso que tienen. Aquí, en el caso de Tamaulipas, el gobernador hizo un compromiso con los presidentes municipales y les dijo: si ustedes ponen una parte, yo voy a poner otra parte y la federación va a poner otra parte", expuso.

Con esa inversión conjunta, Tamaulipas recibirá este año un presupuesto superior a 450 millones de pesos, lo que permitirá atender necesidades prioritarias como redes de distribución, reparación de pozos, rehabilitación de drenajes y sistemas de abasto en diversas colonias y comunidades.

"Al inicio del gobierno, que ya está por cierto a punto de cumplir sus primeros 11 meses, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, nos instruyó a desarrollar un Plan Nacional Hídrico que atendiera a las necesidades más sentidas de la población de todo el país", señaló.

Explicó que el plan se sustenta en cuatro ejes principales que consisten en ordenar las concesiones de agua, sanear los ríos, ejecutar 17 proyectos estratégicos en las zonas con mayor escasez y tecnificar el campo para recuperar agua destinada al riego agrícola y garantizar así el consumo humano.

En este esquema, Tamaulipas resultó beneficiado con la inclusión de los distritos de riego 025 y 026.

"Ya estamos revistiendo canales, ya estamos reparando compuertas, ya estamos reparando a aquellos que están revestidos para que se encuentren en una mejor condición y que el agua se pueda utilizar de una mejor manera", afirmó Morales López.

Además, Morales López dijo que esa inversión y proyectos son ajenos a la construcción de la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria que recibirá un paquete económico de mil 800 millones de pesos.

"Nos va a ayudar a que más de 350 mil personas que habitan aquí en Ciudad Victoria puedan garantizar el abasto de agua potable, no únicamente para las familias que actualmente viven aquí, sino estamos haciendo un trabajo conjunto y un compromiso para garantizar sobre todo que las próximas generaciones no tengan problemas de agua", expresó.



