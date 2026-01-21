Continúa tecnificación del campo en Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamps.-

La Secretaría de Recursos Hidráulicos participó en la entrega-recepción de obras de infraestructura y riego provenientes del Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola.

De acuerdo a lo señalado por la dependencia, se trató de al menos tres obras en igual número de municipios que forman parte del programa mencionado en su edición 2025 y que fueron culminadas recientemente.

Detalles de las obras entregadas en Tamaulipas

Una de las entregas se llevó a cabo en la localidad de Abasolo, en donde se recibió una obra de rehabilitación de mil 140 kilómetros del camino de operación del Canal Lateral 25+600, perteneciente al Distrito de Riego 086 Río Soto La Marina.

En otro acto en el municipio de Gómez Farías, se realizó la entrega de la obra de tecnificación de riego en una superficie de 1.21 hectáreas, mediante la instalación de un sistema de riego por goteo con energía solar, en la Pequeña Propiedad Río Frío.

Así mismo, personal de la dependencia estuvo presente en El Mante, donde participó en la entrega-recepción de la obra de tecnificación del canal sublateral 5+075, en el Distrito de Riego 092 Río Pánuco, Unidad Las Ánimas, que consistió en el revestimiento con concreto hidráulico de 0.130 kilómetros.

Impacto de la tecnificación de riego en el campo tamaulipeco

El titular de la dependencia, Raúl Quiroga Álvarez señaló que estas acciones se realizan con el propósito de fortalecer la infraestructura hidroagrícola, mejorar la eficiencia en la conducción y el uso del agua para riego, impulsar la productividad del sector agrícola y contribuir al desarrollo sostenible del campo tamaulipeco.