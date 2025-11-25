Evitará Tamaulipas a proveedores fantasm

La Secretaría de Administración reforzó los controles para el registro de proveedores, al crear candados contra posibles empresas factureras y fachadas.

Se agregó que uno de los requisitos para inscibirse al padrón de proveedores del Estado deberán presentar fotografías del domicilio fiscal certificadas por notario público, a fin de acotar posibles empresas con simulación de actividades empresariales.

La titular de la dependencia, Luisa Eugenia Manautou Galván, explicó que los nuevos lineamientos para integrarse al padrón buscan cerrar el paso a irregularidades.

"Sí hay esos cambios precisamente para que haya más transparencia y más control en el registro del padrón de proveedores. La intención es que haya la certeza de la realidad de esos proveedores".

Manautou reconoció que una de las herramientas utilizadas es la consulta al listado del SAT para verificar empresas con alertas.

Sin embargo, evitó responder cuando se le señaló que el padrón del SAT al que refiere tiene más de cuatro años que no se actualiza, por lo que existe el riesgo que empresas que simulan actividades empresariales se les hayan filtrado.

Aun así, afirmó que la revisión sistemática continuará para evitar contrataciones con compañías sin operación real.

"Queremos asegurarnos de estar comprándole a empresas realmente establecidas".