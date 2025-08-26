Designa gobernador a Jorge Lumbreras Castro como nuevo rector de la USJT

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), general Carlos Arturo Pancardo Escudero, tomó protesta al nuevo rector de la Universidad de Seguridad y Justicia USJT), doctor Jorge Lumbreras Castro, quien fue designado por el gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya.

"Es para mí un honor dirigirme a todos ustedes de la Universidad de Seguridad y Justicia, institución que tiene mucho prestigio ya en el estado y considero que con la rectoría del doctor Lumbreras se incrementará", dijo el titular de la SSPT.

Pancardo Escudero solicitó a Lumbreras Castro poner en práctica todos sus conocimientos, empeño y profesionalismo para que esta institución avance en el área educativa tanto a nivel estatal como nacional para que ocupe los primeros lugares en su materia.

Con una amplia experiencia en el ámbito de la seguridad, políticas públicas, administración militar, así como en distintas instituciones académicas de la UNAM y SEDENA, el nuevo rector Jorge Lumbreras Castro destacó su satisfacción por estar al frente de esta noble institución.

"Esta universidad tiene la gran responsabilidad de lograr que cada uno de ustedes pueda servir a las familias y las comunidades con base en los principios de la función policial; que todos sean buenas y buenos primeros respondientes que acompañen a las víctimas del delito, presten auxilio, prevenir el delito, perseguirlo e investigarlo", enfatizó el rector.

Lumbreras Castro cuenta con un doctorado en Ciencia Política en la UNAM con mención honorífica; maestría en Administración Militar para la Seguridad y la Defensa Nacionales en el Colegio Nacional de la SEDENA y ha desempeñado cargos en la SSyPC, SEGOB, la entonces PGR y Guardia Nacional.