Emiten convocatoria para elegir nuevo fiscal general

Este viernes se publicó la convocatoria pública para elegir al nuevo fiscal general de Tamaulipas, para el período 2025-2032.

El Congreso local lanzó el documento para iniciar el proceso de selección de la persona que ocupará la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), que actualmente se encuentra ocupado por Irving Barrios Mojica.

De acuerdo con los requisitos que establece el artículo 125 de la Constitución local el actual fiscal general puede para ser reelecto. El Legislativo será responsable de integrar una lista paritaria con al menos seis perfiles, tres mujeres y tres hombres, que cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución local.

Esta lista deberá ser avalada por las dos terceras partes de los diputados presentes en sesión, misma que será enviada al gobernar Américo Villarreal Anaya, quien devolverá una terna al Congreso.

Una vez recibida la terna final, el Pleno contará con un plazo máximo de diez días para designar al nuevo fiscal general.

El artículo 125 constitucional establece que para ser Fiscal General de Justicia se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos al día de la designación; contar con título profesional de licenciado en derecho con antigüedad mínima de diez años; gozar de buena reputación, y no haber sido condenado por delito doloso.

El Fiscal General durará en su encargo siete años.

Además, la Junta de Gobierno destacó que el proceso se llevará con transparencia, imparcialidad, y se asignará a la persona idónea para ocupar el cargo.

La convocatoria señala que el objetivo es designar a una persona capaz de "verificar el correcto funcionamiento en la investigación de los delitos, el esclarecimiento de los hechos y la procuración de justicia eficaz y efectiva", así como contribuir al combate de la inseguridad y al uso adecuado de los recursos públicos.

Las y los ciudadanos interesados podrán registrarse entre el 17 y el 20 de noviembre, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, en la Oficialía de Partes del Congreso.

Los aspirantes deberán entregar diversa documentación certificada, como acta de nacimiento, credencial de elector, título profesional y carta de no antecedentes penales, además de un escrito de hasta cinco cuartillas que incluya su proyecto de trabajo y los motivos que acrediten su idoneidad para el puesto.

También deberán presentar una reseña biográfica de máximo dos cuartillas, desde su formación académica hasta las actividades profesionales que desempeñan actualmente.

La Comisión de Justicia del Congreso será la encargada de resolver todo lo no previsto en la convocatoria y de conducir la revisión documental.



