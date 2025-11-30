Elige Congreso nuevo fiscal de Tamaulipas

Con 27 votos a favor, el Pleno del Congreso local aprobó el nombramiento de Jesús Eduardo Govea Orozco como nuevo fiscal general de Justicia de Tamaulipas para el periodo 2025-2032.

Su protesta formal está programada para el próximo martes 2 de diciembre y asumirá funciones el 16 del mismo mes.

La designación se concretó tras la comparecencia del aspirante ante la Comisión de Justicia, donde expuso sus líneas de acción, diagnósticos y compromisos relacionados con la operación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y destacó la importancia de fortalecer las áreas que ya presentan avances, como el combate a la corrupción y la extorsión.

Durante su comparecencia, Govea aseguró que en la Fiscalía existe "un avance importante" en acciones alineadas a los estándares nacionales para la atención de delitos de alto impacto como la extorsión, secuestro y feminicidio.

Los cuales describió como áreas en las que la institución "hoy día se encuentra actualizada, pero hay que fortalecerlo y desde luego dar seguimiento a estas acciones".

El nuevo fiscal electo enfatizó la necesidad de robustecer los mecanismos de atención para grupos vulnerables, subrayando la incorporación obligatoria de la perspectiva de género y de derechos humanos.

Dijo que estos enfoques no sólo deben asumirse como principios, sino como prácticas indispensables al tratar con víctimas, por lo que todo el personal debe estar capacitado y conocer los lineamientos de actuación.

"Es imperativo implementar también estos protocolos y garantizar y sancionar su inobservancia".

Explicó que la colaboración con la ciudadanía en los diferentes expedientes y casos proporciona retroalimentación valiosa para el desempeño institucional, por lo que planteó reforzar estas dinámicas.

Govea defendió su perfil profesional haciendo énfasis en su trayectoria dentro del sistema de justicia penal y expresó que su mérito se basa tanto en su formación especializada como en su práctica institucional y en el litigio.

Dijo que la experiencia adquirida a lo largo de su carrera le ha permitido conocer el sistema penal "hasta lo más profundo de sus entrañas".

Recordó que ha participado en todas las etapas del proceso penal, desde la investigación hasta la resolución en instancias superiores, y aseguró contar con una visión completa del funcionamiento del modelo acusatorio.

Señaló que ello le ha permitido implementar políticas públicas relacionadas con la operación del sistema penal en Tamaulipas y colaborar en la alineación orgánica de la Fiscalía al modelo adversarial, cuyas bases, afirmó, aún continúan vigentes.

En su comparecencia añadió que este bagaje profesional representa un valor adicional para dirigir la Fiscalía, al conocer los procedimientos desde todas sus perspectivas, como operador institucional, defensor y asesor jurídico de víctimas, como fiscal Anticorrupción que le otorga, la claridad necesaria para actuar con objetividad y apego a derecho.

Como último eje, Govea manifestó su intención de reforzar el trabajo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

REDOBLAR ESFUERZOS Y CONTINUIDAD

Advirtió que sería un error interrumpir los avances procesales logrados hasta ahora, por lo que se comprometió a "redoblar esfuerzos" y evitar retrocesos que obliguen a reiniciar procesos institucionales.

Entre los principales planteamientos que presentó ante diputadas y diputados, destacan la continuidad y fortalecimiento en la atención de delitos de alto impacto como la extorsión, secuestro y feminicidio.

Así como la implementación estricta de protocolos de atención a víctimas con perspectiva de género y derechos humanos; fortalecimiento del trabajo con grupos vulnerables; mayor vinculación con la ciudadanía y sectores sociales para mejorar diagnósticos y acciones institucionales.