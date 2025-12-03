Preparan relevo en la Fiscalía Anticorrupción

La elaboración de la convocatoria pública que definirá al próximo Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, se pondrá en marcha en los próximos días.

Esto con la finalidad de asegurar un proceso transparente, ordenado y totalmente conforme a la ley vigente.

La convocatoria se activa ante la salida del actual fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco, quien asumirá próximamente la titularidad de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Durante la Mañanera Legislativa de este martes, el diputado Humberto Armando Prieto Herrera, presidente de la Junta de Gobierno, expresó que se evalúa publicar la convocatoria antes del 15 de diciembre.

Prieto Herrera, explicó que actualmente se afinan los últimos detalles del documento y se hará lo necesario para emitirlo dentro del periodo ordinario; de no lograrse, la Comisión Permanente tiene atribuciones para publicarlo oportunamente.

El legislador subrayó que esta designación resulta prioritaria para el Congreso y que se garantizará un procedimiento profesional, abierto y rigurosamente alineado a los requisitos legales establecidos.

Finalmente, aseguró que el Congreso velará porque el cargo sea ocupado por un perfil con sólida experiencia, capacidad comprobada y absoluto compromiso en la lucha contra la corrupción en Tamaulipas.