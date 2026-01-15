Elige terna para nuevo Fiscal Anticorrupción

El Congreso del Estado eligió a los tres candidatos que pasan a la etapa final del proceso para elegir nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

En sesión extraordinaria, el Pleno eligió a Andrés Norberto García Reper Fábila, Julieta Elena Martínez Trejo y Miguel Ángel Doria Ramírez como los mejores aspirantes, quienes deberán someterse a los exámenes de control de confianza previos a la designación definitiva.

Los finalistas alcanzaron la votación de dos terceras partes de los miembros presentes, requisito establecido para ser considerados idóneos.

Estos tres perfiles avanzan a la etapa de evaluación de exámenes de control de confianza, mismo que realizará el C3.

El documento establece que, una vez recibidos los resultados de estas evaluaciones, la presidencia de la mesa directiva citará al Pleno del Congreso para la designación entre quienes hayan aprobado; en caso de que ninguno apruebe, se contempla un procedimiento alternativo.

LOS FINALISTAS

García Repper Favila es abogado egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, especializado en derecho electoral y procedimientos político-constitucionales; ha desarrollado una carrera vinculada al derecho electoral y la asesoría jurídica.

Julieta Elena Martínez Trejo es una jurista con amplia experiencia en el Poder Judicial de la Federación, ha servido como secretaria de tribunal y fue candidata a un puesto judicial.

Otro de los perfiles que avanzan a la etapa final, Miguel Doria Ramírez se ha desempeñado en la Secretaría General de Gobierno, donde fue Director de Control y Seguimiento de Recomendaciones en materia de derechos humanos.

Su experiencia también abarca aspectos de política pública y derechos humanos, lo que complementa su formación legal.

Una vez recibidos los resultados de control y confianza, la presidencia de la mesa directiva convocará al Pleno para elegir al próximo titular de la FECC.

La FECC forma parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas y tiene como objetivo el combate eficaz a los delitos relacionados con la corrupción en el sector público estatal.

Su titular será responsable de dirigir investigaciones, persecución penal y acciones jurídicas que busquen sancionar el uso indebido de recursos públicos.