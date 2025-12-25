Fortalecen atención en la Oficina Fiscal

Con el objetivo de fortalecer la atención a las y los contribuyentes, mejorar la eficiencia administrativa y consolidar una gestión pública cercana y profesional, la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas informó el nombramiento de Elda Ruth Reséndiz Mayorga como jefa de la Oficina Fiscal de Matamoros, adscrita a la Subsecretaría de Ingresos.

¿Qué acciones se esperan con el nuevo nombramiento?

Este nombramiento se enmarca en la política de fortalecimiento institucional que impulsa el Gobierno del Estado, orientada a consolidar un sistema fiscal más eficiente, transparente y al servicio de la ciudadanía, alineado con los principios de humanismo, honestidad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos, señaló el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez.

Detalles sobre la trayectoria de Elda Ruth Reséndiz Mayorga

La nueva titular cuenta con una trayectoria sólida en áreas estratégicas de la administración pública. Se ha desempeñado como gerente operativa del Puente Internacional del Comercio Mundial Nuevo Laredo III, donde participó en la coordinación de procesos operativos clave para el comercio y la movilidad fronteriza. Asimismo, fungió como directora de Geoinformática y Padrón de Usuarios en la Junta de Aguas y Drenajes de Matamoros, contribuyendo a la modernización de registros, el uso de herramientas tecnológicas y la mejora en la atención a las y los usuarios.

Impacto del nombramiento en la gestión pública de Tamaulipas

El secretario de Finanzas destacó que la experiencia técnica y el conocimiento operativo de Elda Ruth Reséndiz Mayorga permitirán fortalecer el funcionamiento de la Oficina Fiscal de Matamoros, mejorar los procesos de atención y recaudación, y brindar un servicio más ágil y eficiente a la población.

Por último, dijo que con acciones como este nombramiento, el Gobierno del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de seguir construyendo instituciones sólidas, profesionales y cercanas a la gente, que contribuyan a la estabilidad financiera del estado y al bienestar de las familias tamaulipecas, avanzando con rumbo firme en la transformación de Tamaulipas.