No reabrirán las cuentas públicas

El Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, descartó que las cuentas públicas ya aprobadas de la actual administración estatal puedan ser reabiertas a petición de la próxima administración una vez que se haya celebrado la Entrega-Recepción – y toma de posesión – el primer día del mes de octubre próximo.

"Las observaciones que se han hecho se van solventando a través del tiempo, yo puedo observar 150 millones de pesos – por ejemplo -... ahorita no tengo el dato exacto, ya rendimos el informe porque el hecho de que una cuenta pública diga sí cumplió no quiere decir que no quede con alguna observación que tiene que seguir... – cuando decimos que sí cumplió es meramente declarativo -, en base a la norma cumplieron, pero todavía tienen algunas aclaraciones que hacer".

Recordó que la validación de las cuentas públicas de entes públicos de Gobierno y organismos descentralizados se encuentra regulado en la Constitución Política del Estado y en su propia ley, "una cuenta auditada no puede ser abierta desde el punto de vista de que tienes que guardar un principio de definitividad en cuanto a lo que se hace; por eso la Auditoría Superior es un órgano técnico, independiente, con autonomía de gestión"; fue durante los últimos meses de la pasada legislatura – en período extraordinario – cuando fueron aprobadas diversas cuentas de los poderes del Estado, municipios y OPDs del ejercicio fiscal 2019.

Espino Ascanio compareció este miércoles ante la Comisión de Vigilancia de la ASE en el Congreso local para presentar 137 informes especiales del Gobierno del Estado, auditorías especiales de desempeño, auditorías de ayuntamientos, y auditorías de informes individuales correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

Asimismo, fueron presentados 39 informes individuales del ejercicio fiscal 2021, será en próxima sesión del Congreso local cuando estos dictámenes estarán siendo votadas por el Pleno legislativo "se están aprobando cuentas que ya están previamente analizadas – subidas a la página – desde el treinta de octubre del año pasado... desde el veinte de febrero de este año, más las que estamos entregando", el auditor superior rechazó tajantemente que con estas acciones se esté blindando la administración a cargo de García Cabeza de Vaca.