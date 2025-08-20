Alertas de EU no afectan el turismo

Las advertencias de viaje emitidas por Estados Unidos no han frenado la llegada de turistas a Tamaulipas, aseguró el secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, al informar que en el actual periodo vacacional han contabilizado 2.4 millones de visitantes, cifra que apunta a cerrar el año con un récord cercano a los cuatro millones.

Es tema de siempre, me preguntan esto, pero nuestro destino es carretero y es nacional, casi 100%". Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo

"Vamos en 2.4 millones de visitantes en todos los atractivos que son en el periodo vacacional, todavía faltan 10 días más de nuestro conteo, creo que la afluencia vamos a superar el año pasado, que eran 3.8, yo creo que vamos a llegar a 3.9, casi rascándole a los 4", expresó el funcionario.

De acuerdo con el monitoreo oficial, la playa Miramar en Ciudad Madero concentra alrededor de 800 mil visitantes, lo que la mantiene como el principal atractivo del estado.

En segundo lugar aparece Tampico, seguido por La Pesca en Soto la Marina y la Playa del Sol en Aldama.

Otros municipios con presencia importante en el flujo turístico son Llera, Victoria, Tula, Matamoros, Altamira, Nuevo Laredo, Reynosa, Jaumave, Mier y Gómez Farías.

El titular de Turismo destacó la recuperación de la confianza de los visitantes nacionales, principalmente de entidades cercanas, que buscan espacios de sol y playa donde se sientan seguros y tranquilos durante su estancia.

"Nuestros mayores consumidores son Nuevo León, San Luis Potosí, el norte de Veracruz, ahora Puebla, la Ciudad de México también están tomando esta confianza de visitarnos y venir a nuestros atractivos de acá", puntualizó.

Detalló que el incremento en la confianza de visitar Tamaulipas obedece al intenso despliegue de personal de la Guardia Estatal en las carreteras, así como la operatividad de 24 horas de las estaciones seguras.

"Se está reflejando en los monitoreos que tenemos, seguimos con muy buena afluencia, lo que también viene a respaldar toda la actividad que se ha hecho en contra de la percepción que hay de Tamaulipas, creo que se está perdiendo cada vez más y creo que nos estamos reforzando más en este tema", concluyó.

Así como los recorridos de seguridad y vigilancia de la Guardia Nacional, y corporaciones de apoyo vial como los Ángeles Verdes y Protección Civil Estatal, y de los diversos municipios.

En ese contexto, dijo que las alertas de viaje de Estados Unidos no han tenido mella en las estadísticas de turismo en Tamaulipas, que se ha consolidad como una de las entidades de mayor atracción en el país.

"Es tema de siempre, me preguntan esto, pero nuestro destino es carretero y es nacional, casi 100%. En la frontera solo estamos trabajando con el turismo en nuestra área, con el turismo de salud y el turismo cinegético, esas personas siguen pasando, no hay restricciones para ellos", explicó.

Sobre el festival de los girasoles en el municipio de González, previsto para los meses de noviembre y diciembre, Hernández Rodríguez señaló que las carreteras afectadas tras el paso del huracán Beryl estarán listas a tiempo.

"Estamos siguiendo haciendo la promoción de este bonito lugar que ahora va a tener en noviembre, más o menos en noviembre o diciembre empieza la temporada de los girasoles y creo que vamos a tener muy buen panorama, va a estar listo", indicó.

Añadió que aunque algunas obras aún están en proceso, el acceso no se encuentra cerrado.



