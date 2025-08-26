Centro y sur del estado mantienen niveles óptimos de agua: Raúl Quiroga

El centro y sur de Tamaulipas mantienen niveles adecuados de agua, de acuerdo con datos de las presas de la región. Raúl Quiroga Álvarez, titular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, detalló que la presa Vicente Guerrero, en el centro del estado, almacena 2,300 millones de metros cúbicos, de los cuales solo se extraen 30 millones anualmente, lo que asegura suministro suficiente para la población y la actividad productiva.

En el sur, la presa Emilio Portes Gil opera con más del 100% de su capacidad, abasteciendo al distrito de riego Xicoténcatl y al municipio homónimo. La presa Ramiro Caballero está al 96% de llenado, mientras que el sistema lagunario que surte a Tampico, Madero y Altamira también reporta niveles superiores al 100%.

Por el contrario, el norte del estado enfrenta un escenario más crítico, con apenas 265 millones de metros cúbicos disponibles entre las dos presas internacionales, cuando la región requiere 350 millones para cubrir la demanda de la franja fronteriza.

Ante esta situación, Quiroga Álvarez mencionó que se podría considerar un trasvase de la presa El Cuchillo hacia la Marte R. Gómez, pero aclaró que los análisis técnicos se harán a partir del 1 de noviembre y dependerán de las lluvias que se registren en septiembre, el mes más lluvioso del año.

El secretario subrayó la importancia de mantener un seguimiento constante de los embalses para garantizar un manejo responsable del agua y asegurar el suministro tanto para la población como para los sectores productivos.