Ataca a niños infección viral; brota en tamaulipas enfermedad ´boca-mano-pie´

La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó los brotes de la enfermedad conocida como boca-mano-pie escuelas y guarderías de Reynosa, Nuevo Laredo, Valle Hermoso, Victoria, Tampico y Altamira, que han afectado a 56 niños.

El epidemiólogo estatal, Sergio Uriegas Camargo, explicó que este padecimiento es causado por un virus que suele propagarse en espacios con alta convivencia infantil, aunque destacó que los casos registrados hasta el momento han sido leves, y descartó que esa enfermedad pueda causarle la muerte a los niños.

"Es un brote que se le denomina enfermedad boca-mano-pie. Es provocado por un tipo de virus que se llama Coxsackievirus, de hecho, y genera padecimientos leves, generalmente", señaló.

Sergio Uriegas Camargo, epidemiólogo.

Uriegas Camargo precisó que este tipo de brotes se presentan cada año y tienden a aumentar en la segunda mitad, pero con la llegada de las altas temperaturas disminuyen, y que incluso este virus no es monitoreado por la Dirección de Epidemiología al no representar un riesgo, pero cuando se dan brotes como éste, se activan los protocolos.

"Ha habido casos en algunas jurisdicciones sanitarias, en Victoria, Tampico, en Reynosa, en Nuevo Laredo, en Valle Hermoso y en Altamira. Esto es normal, es el comportamiento típico de los brotes", comentó.

Indicó que en septiembre se documentaron seis brotes en guarderías de Ciudad Victoria, cuatro en Tampico y uno en Reynosa.

Aunque la enfermedad es benigna en la mayoría de los casos, la Secretaría de Salud ha implementado protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con escuelas y guarderías para cortar las cadenas de contagio.

"Cuando se presenten menores ya diagnosticados deberán de permanecer aislados por al menos siete días, y por supuesto ya integrarse a las actividades educativas cuando el niño esté plenamente asintomático y sin las lesiones activas", indicó el especialista.

Uriegas Camargo explicó que algunas instituciones educativas han optado por suspender actividades temporalmente, aunque desde la Secretaría se enfatiza que la medida más eficaz es el aislamiento de los casos confirmados, acompañado de limpieza y desinfección en las instalaciones.

"Hay que mantenerlo desinfectado y por supuesto usar para esto soluciones de cloro, y mantener a los padres de familia informados acerca de que es una enfermedad benigna", agregó.

El epidemiólogo pidió tranquilidad a los padres de familia, ya que, si bien el padecimiento es contagioso, rara vez deriva en complicaciones graves.

"Normalmente tiene un comportamiento benigno, son cuadros leves, generalmente no hay una complicación letal, se resuelven incluso sin tratamiento, son autolimitados estos padecimientos", puntualizó.

La Secretaría de Salud insistió en que la enfermedad se controla con medidas de higiene y vigilancia.

Entre las recomendaciones están reforzar la limpieza de objetos de uso común como juguetes, manijas y barandales, además de garantizar que los niños diagnosticados permanezcan en casa el tiempo necesario.

"Estos brotes son recurrentes, pero también son cuadros leves generalmente. Sí puede haber complicaciones, como deshidratación o algún tipo de lesión en el sistema nervioso central, pero son sumamente poco frecuentes", aclaró.

De acuerdo con los registros oficiales, la enfermedad suele alcanzar su pico de contagios en el segundo semestre del año, con mayor presencia a partir de julio.