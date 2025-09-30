Niños con cáncer se vuelven Policías por un día con SSPT

Niños con cáncer se vuelven Policías por un día con SSPTLa Guardia Estatal integró entre sus filas a siete niñas y niños con cáncer, quienes se convirtieron en policías por un día
Con una ceremonia encabezada por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Mtro. Carlos Arturo Pancardo Escudero, la Guardia Estatal integró entre sus filas a siete niñas y niños con cáncer, quienes se convirtieron en policías por un día.
En el marco del denominado ´´Mes Dorado´´, dedicado a la concientización del cáncer infantil, niñas y niños pertenecientes a las asociaciones civiles Tías de Corazón, Un Cachito de Luz e Iluminando Corazones a Niños con Cáncer recibieron del secretario de seguridad pública de Tamaulipas un pin con la estrella de la Guardia Estatal, misma que simboliza los valores de esta institución: justicia, disciplina, respeto, vocación, profesionalismo, ética e igualdad; además de un reconocimiento.
Portando sus playeras, gorras y gafetes distintivos de esta corporación, dieron un recorrido por las diferentes unidades motorizadas: patrullas, motocicletas, vehículos tácticos ´´mamba´´ y helicópteros.
´´Ustedes son un ejemplo de resiliencia para todos nosotros y nos sentimos orgullosos de tenerlos hoy como compañeros de batalla; siguiendo la línea humanista trazada por el Dr. Américo Villarreal, la SSPT les invita a formar parte de la Guardia Estatal y al igual que el personal que integra esta corporación sigan demostrando diariamente su valor y su fortaleza´´, manifestó el titular de la SSPT.
Tras la ceremonia oficial, se trasladaron al Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) donde convivieron con los caballos, jinetes, caninos y manejadores de la Dirección de Agrupamientos Policiales; así como las Fuerzas Especiales de la Guardia Estatal (FEGE), quienes les entregaron un reconocimiento como policía honorario, les mostraron parte del equipo táctico que utilizan e instalaron un espacio pinta caritas.
También convivieron con personal de los Cuerpos de Vigilancia, Custodia y Seguridad, Guardia Estatal de Género y de la Dirección de Tránsito Estatal, quienes les entregaron dulces, pizzas, pasteles, juguetes, alimentos y fotografías con las botargas oficiales de la SSPT.