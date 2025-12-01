Encienden las fiestas navideñas en Victoria

Con el espectacular show del payaso Regalito, la instalación de juegos mecánicos gratuitos y el encendido de pino, el alcalde Lalo Gattás y su esposa Lucy de Gattás marcaron, de manera simbólica, el inicio de la Navidad en Victoria, la Capital de Tamaulipas.

La magia, la alegría y unión familiar, inicio en el escenario montado frente a la presidencia municipal, dónde, acompañados de sus hijos Gali, Abraham y Jacobo, invitaron a los victorenses a disfrutar la temporada navideña con amor y en paz al lado de sus seres queridos.

"Además de arrancar esta feria navideña, encendemos el corazón de Tamaulipas y la esperanza de las familias que merecen un espacio digno, seguro y gratuito para convivir y celebrar", expresó Gattás Báez ante cientos de asistentes que se dieron cita al arranque de actividades decembrinas del municipio.

¿Qué actividades se realizaron en la feria navideña?

El programa incluyó el encendido del pino de luces y figuras alusivas en áreas verdes, función gratuita del circo Payasónicos, el show infantil Magic Stars en el escenario del paseo dominical 17 Te Quiero Más y la diversión gratuita en juegos mecánicos que estarán instalados durante toda la semana.