¡Nada que celebrar!; claman justicia madres de desaparecidos

"Es un día que no puede una festejar, que le hace falta a uno el retoño que se fue, que se lo llevaron mejor dicho", dijo en recuerdo de su hijo Renato Castillo Zúñiga, el cual contaba con 49 años al momento de desaparecer el 25 de enero del 2015 en el municipio de Jiménez, "en el ejido Joyanco, fue por unas reses, lo mandaron de la Unión Ganadera y ya no regresó, a las ocho de la mañana que le estuvimos hablando y ya no regresó...".

Madres de la Red de Desaparecidos AC colocaron este martes mantas y carteles con imágenes de personas desaparecidas en el centro de la plaza Juárez, justo frente a Palacio de Gobierno, se trata de un colectivo integrado por 150 familias de Victoria y municipios de la zona centro del estado las cuales exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado que inicie la búsqueda de sus familiares tanto en este estado como en coordinación con fiscalías en otras entidades federativas.