Buscan tarifa 1D para municipios más pobres

Tamaulipas prevé que 38 municipios logren su reclasificación eléctrica el próximo año, señaló el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez.

Mientras que solo cinco verán reflejados los primeros beneficios desde abril, como Güémez, Abasolo, El Mante, Padilla y González.

Este primer bloque de municipios corresponde a los resultados de la mesa técnica instalada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Conagua.

Añadió que la revisión no se limitará a ese grupo inicial, pues el objetivo es que los 43 municipios del estado alcancen un ajuste tarifario acorde con sus indicadores de temperatura y condiciones socioeconómicas.

"De hecho, como les anticipo, son los 43. La revisión es para los 43", expresó.

Entre los municipios que avanzan en esta fase se encuentra Ciudad Victoria, que pasará de la tarifa 1C a la 1D.

"Ya nos anunciaron lo de Victoria, que se va de la C a la D, eso está muy bien", señaló el secretario.

El funcionario insistió en que el beneficio en los recibos depende del consumo y del nivel económico de cada familia, por lo que puede variar entre un 30 a un 50 por ciento.

Aunque reconoció que pagar menos podría incentivar el aumento del consumo, advirtió sobre el riesgo de que los hogares vuelvan a subir de tarifa.

"La reclasificación de tarifas no son manga ancha para que desperdiciemos la energía, porque ese es el riesgo siempre, como voy a pagar menos, voy a consumir más. Bueno, consume, pero de manera eficiente."

El secretario explicó que el proceso depende del contraste de información entre los sistemas de medición del Estado y los de Conagua, y aclaró que estos equipos han estado siendo actualizados.

"Se hace el contraste y se toma el que esté indicando la temperatura más alta", puntualizó.

Agregó que el avance se dará por paquetes, aunque no necesariamente en grupos fijos.

"No hay tampoco límites de cinco municipios, más bien son de la información que pudimos contrastar inmediatamente."

En ese sentido, dijo que la reclasificación puede ser incluso antes del 2028.

"Puede ser el próximo año, con base en cómo tengamos la información de los sistemas de agua y los sistemas de medición es que se puede abordar más rápido la información".

El funcionario confirmó que la meta es empujar la reclasificación hasta la tarifa 1F, especialmente para los municipios más pobres del altiplano, al ser la más baja en el país.

"Con todos estamos empujando la tarifa 1F, particularmente en los municipios más pobres".



