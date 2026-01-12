Alista Tamaulipas rutas turísticas para aficionados del Mundial 2026

El Mañana/ Staff.- Desde atractivos naturales hasta experiencias gastronómicas, es lo que el Gobierno de Tamaulipas está preparando para que los asistentes al Mundial que Futbol que organiza la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) realice en nuestro país este año.

El secretario de Turismo en Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, señaló que debido a la cercanía que se tiene con Monterrey, una de las sedes principales del torneo, posiciona a Tamaulipas como el destino ideal para complementar la experiencia mundialista.

La oferta abarca desde la zona sur qué comprende los municipios de Tampico, Madero y Altamira con sus playas y puerto, la sierra en González y Gómez Farías, hasta la capital Ciudad Victoria y otros atractivos.

"En la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya se impulsa y fortalece la capacitación, certificación y Registro Nacional de Turismo en pro de ofrecer al visitante las mejores experiencias y calidad en el servicio que se ofrece en los destinos turísticos de Tamaulipas", explicó el funcionario estatal.

Indicó que este esfuerzo es resultado de un trabajo coordinado con agencias de viajes, hoteles, touroperadores, guías turísticos y demás actores del sector, enfocado en atraer el mayor número posible de aficionados y sus acompañantes.

Refirió que estas rutas invitan a descubrir lo mejor de Tamaulipas, desde playas como Miramar y Barra del Tordo, la biodiversidad mágica de la Reserva de la Biosfera El Cielo, Pueblos Mágicos, sabores legendarios como la carne a la tampiqueña, enchiladas tultecas, entre otras bellezas más.

"Con esta estrategia, Tamaulipas se prepara para recibir a miles de turistas internacionales que, además de disfrutar del fútbol en Monterrey, descubrirán un estado lleno de contrastes y hospitalidad, Tamaulipas está listo para dar el golazo turístico del Mundial 2026".

Explicó que en este paquete de rutas entran desde la Ruta de cenotes hasta la cima del volcán; Ruta del Navegante; Tampico Histórico; Ruta de Turismo Comunitario de Fe, Cultura y Naturaleza; Conociendo El Cielo, el ejido San José; Ruta Arqueológica y la Ruta Turística Mante-Ocampo-Tula, entre otras más.

Aprovecharán la cercanía con Monterrey y atraer a los visitantes