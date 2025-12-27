Condonan hasta 100% en multas y recargos

La Secretaría de Finanzas aprobó un paquete de beneficios fiscales en materia de control vehicular para el ejercicio fiscal 2026, dirigido a propietarios de vehículos particulares, motocicletas, remolques y concesionarios del transporte público, con descuentos que van del 30 al 100 por ciento, así como tarifas especiales que buscan facilitar la regularización del padrón vehicular y reducir rezagos históricos.

Los acuerdos gubernamentales contemplan condonación total de multas, recargos, actualizaciones y gastos de cobranza generados hasta el ejercicio fiscal 2025, además de esquemas diferenciados según el tipo de vehículo y su antigüedad.

Para los propietarios de vehículos particulares modelos 2012 a 2017, el acuerdo establece reducción del 100% en el pago de derechos de control vehicular correspondientes a 2023 y años anteriores, incluyendo multas y recargos.

Asimismo, para adeudos de 2024, 2025 y 2026, se aplicará una condonación total de accesorios, siempre que el contribuyente cubra una tarifa única de $5,990 pesos, monto que incluye control vehicular e impuesto sobre actos y operaciones civiles, y realice el pago durante 2026.

En el caso de vehículos de este mismo rango de modelos que se encuentren en desuso, se permitirá la baja extemporánea con el pago equivalente a ocho veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), quedando condonados el resto de los derechos.

Un esquema similar aplica para quienes vendieron su vehículo y no realizaron la baja, cubriendo únicamente la baja extemporánea y una cuota reducida por el impuesto correspondiente.

Para unidades modelo 2011 y anteriores, se otorga un subsidio del 100% en derechos de control vehicular, multas y recargos de 2024 y años previos, pagando una tarifa preferencial de $3,990 pesos durante 2026.

También se facilita la baja de vehículos en desuso o ya vendidos bajo el esquema de pago de UMAs, con condonación total del resto de los adeudos.

Los propietarios de motocicletas registrados en el estado podrán acceder a reducción del 100% en multas y recargos de 2025 y anteriores, siempre que realicen el pago entre enero y marzo de 2026.

Además, se fijaron tarifas especiales de $620 pesos por refrendo anual; $250 pesos por expedición o canje de placas; $800 pesos por expedición de licencia de motociclista.

A esto se suma un descuento del 50% en el Impuesto sobre Actos y Operaciones Civiles y en el trámite de baja vehicular.

Para los concesionarios del servicio público de transporte de pasajeros, el acuerdo contempla un subsidio del 50% en prácticamente todos los derechos de control vehicular durante 2026, incluidos refrendo, placas, cambios de modalidad, constancias y cesión de derechos.

También se aplicará 50% de descuento en el Impuesto sobre Actos y Operaciones Civiles y en adeudos generados hasta el 31 de diciembre de 2025; el beneficio está condicionado a la incorporación al programa de reconcesionamiento y al cumplimiento de la normatividad vigente.

Los propietarios de remolques, personas físicas y morales, recibirán reducción del 100% en multas, recargos y derechos adeudados hasta 2025; para 2026, se establecen tarifas preferenciales de $620 pesos por refrendo y $250 pesos por placas, además de un 50% de descuento en el impuesto y en trámites de baja.

De manera adicional, el Estado determinó un esquema escalonado para recargos generados hasta 2025, con el 100% de descuento si el pago se realiza en enero de 2026, 75% en febrero, y del 50% en marzo.

Finalmente, quienes no presenten adeudos y realicen su pago oportuno entre enero y marzo de 2026, obtendrán un subsidio del 30% en derechos de control vehicular, como incentivo al cumplimiento fiscal.



