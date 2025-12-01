Colectivos operan sin recursos

Las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en Tamaulipas continúan realizando sus incursiones con recursos propios, pese a que la legislación vigente reconoce su derecho a recibir apoyos para estas labores.

La diputada local Eva Reyes González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, advirtió que los montos establecidos por ley siguen siendo insuficientes y que es urgente impulsar fondos especiales y reforzar el trabajo de la Fiscalía de Tamaulipas para atender esta crisis que se arrastra desde hace décadas en la entidad y el país.

Eva Reyes González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

Reyes González recordó que aunque existe la Ley General de Víctimas, así como programas estatales en operación, éstos no cubren las necesidades reales de quienes salen al campo en busca de restos o indicios.

Actualmente, las víctimas indirectas de carácter local reciben 330 pesos diarios para cubrir comida, traslados y otros gastos durante los días de búsqueda.

La legisladora reconoció que ese monto es lo que establece la ley, aunque resulte insuficiente para sostener jornadas que pueden prolongarse por varios días, en zonas de difícil acceso y con herramientas que ellas mismas han adquirido.

En contraste, las víctimas indirectas federales reciben mil 500 pesos por día, cifra que permite costear desplazamientos, alimentación y equipo mínimo.

Reyes González consideró que esta disparidad también obedece a que en muchas ocasiones no se presentan denuncias formales.

"Yo decía, ¿por qué tendría que haber dos tipos de víctimas indirectas? Debería de haber un solo tipo de víctimas en toda la República,con aportaciones iguales, independientemente de dónde haya interpuesto la denuncia".

La diputada reconoció que muchos colectivos ya cuentan con herramientas propias, picos, varillas, palas, equipo básico de protección, adquiridas con su propio dinero o mediante donaciones; sin embargo, siguen enfrentando la falta de acompañamiento institucional constante.

"Lo que hace falta es formalizar acuerdos con los municipios. Que haya participación municipal coordinada, con presupuesto y logística clara", señaló.

En ese sentido, Reyes González dijo que cuatro municipios han notificado que incluirán recursos en sus presupuestos 2026 para apoyar directamente a familias de personas desaparecidas.

Aunque la diputada aclaró que aún están en revisión los programas específicos, los alcaldes de Nuevo Laredo, Reynosa, Gustavo Díaz Ordaz y Tampico.

En todos los casos, los ayuntamientos anticiparon que destinarán recursos ya sea para apoyar directamente a las familias o para fortalecer las tareas de búsqueda.

Algunos han propuesto abonar en logística, combustible y acompañamiento, mientras que otros buscan entregar apoyos económicos directos.

"Vamos a ir municipio por municipio, organizando reuniones con alcaldes y alcaldesas para que la participación local sea clara. La nueva reforma al Sistema Nacional de Víctimas viene muy detallada y establece cuáles son las obligaciones de cada nivel de gobierno", explicó.

Reyes González adelantó que habrá una visita del Sistema Nacional de Búsqueda a Ciudad Victoria, donde se instalarán mesas de trabajo con colectivos y organizaciones civiles para afinar la aplicación de la ley y difundir las obligaciones de cada autoridad.

Subrayó que la atención a víctimas no debe depender de apoyos dispersos, sino de un esquema permanente de financiamiento.

Además, insistió en que el mayor pendiente está en fortalecer la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Explicó que, mientras los estudios forenses federales de ADN óseo tardan cinco días, los estatales pueden extenderse hasta ocho meses, debido a la falta de personal y equipo.

"Necesitamos más antropólogos forenses, más personal capacitado y más insumos. Y urge regionalizar el Sistema Estatal de Búsqueda para que no todo recaiga en la capital. Es una petición para el nuevo fiscal, y debe atenderse de inmediato", sostuvo la diputada.

EN CIFRAS

330

Pesos diarios: Apoyo que reciben las víctimas indirectas

1,500

Pesos diarios: Monto que reciben a nivel federal, suficiente para cubrir desplazamientos y equipo mínimo.

5 días:

Tiempo promedio que tarda un estudio forense.

8 meses:

Tiempo que pueden tardar los estudios forenses estatales debido a la falta de personal y equipo.



