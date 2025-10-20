Brinda DIF apapachos a mujeres con cáncer

De enero a septiembre del presente año, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, ha brindado atención y estudios especializados a 2 mil 072 mujeres a través del Programa Salud Integral de la Mujer, mediante la campaña gratuita de mastografía, iBreastExam y papanicolaou "Observa, Toca y Acciona".

Durante este periodo, se realizaron 160 estudios de mastografía, 242 pruebas de papanicolaou y múltiples revisiones con la tecnología iBreastExam, atendiendo a 321 mujeres. En el mes de octubre, mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, se proyecta realizar 240 mastografías, 100 iBreastExam y 120 pruebas de papanicolaou, en beneficio de 240 mujeres más.

Estas campañas gratuitas se desarrollan dos veces al año, en mayo y octubre, gracias a la coordinación entre DIF Tamaulipas y la Secretaría de Salud, logrando atender a 561 mujeres con 862 estudios especializados durante el presente año.

A la par, el proyecto Talismán de Vida continúa ofreciendo acompañamiento a mujeres sobrevivientes de cáncer de mama, mediante campañas permanentes de entrega de prótesis, turbantes y cirugías reconstructivas. De enero a septiembre se beneficiaron 42 mujeres con la entrega de 44 prótesis externas, 6 turbantes o pelucas, y se atendieron solicitudes en 11 municipios. Además, se tiene programada la entrega de 76 prótesis adicionales antes de finalizar el año.

En lo que va del 2025, 120 prótesis de mama externas, 6 turbantes o pelucas y 12 cirugías de reconstrucción mamaria han sido otorgadas, fortaleciendo el compromiso del DIF Tamaulipas con una atención integral que combine salud, autoestima y bienestar emocional.

Las mujeres y familias interesadas en acceder a estos servicios pueden acudir a la Dirección de Atención a Población Prioritaria del Sistema DIF Tamaulipas, ubicada en Calzada General Luis Caballero N°297 colonia Tamatán, o comunicarse al teléfono 834 318 14 00, extensiones 58752 y 58780, donde recibirán información y acompañamiento para participar en estas acciones en favor de la salud integral de la mujer.



