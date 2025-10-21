Mujer resulta herida de bala en Ciudad Victoria

Una mujer fue herida de bala en Ciudad Victoria cuando fue agredida por un hombre a bordo de una motocicleta, de acuerdo con los primeros reportes, informó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

Los hechos ocurrieron en la calle Mariano Matamoros con Camilo Manzo de la capital de Tamaulipas durante la mañana de este martes.

El reporte llegó a las autoridades quienes acudieron al sitio, así como personal médico para dar atención a la mujer lesionada por proyectil de arma de fuego.

"De acuerdo con los primeros reportes, el presunto agresor se transportaba en una motocicleta. La femenina ya recibe la atención médica correspondiente".

Luego de la situación, autoridades mantienen recorridos de seguridad en la zona centro de Ciudad Victoria.