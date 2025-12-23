Encuentran mujer sin vida en calles de Ciudad Victoria

Durante la mañana de este martes, una mujer fue encontrada sin vida en las calles de Ciudad Victoria, informó la Vocería de Seguridad de Tamaulipas.

En redes sociales, la dependencia informó que autoridades atendieron el reporte de hallazgo de una femenina sobre la vía pública en la calle Ferromex por Calle del Sol en la colonia Ampliación El Palmar de Ciudad Victoria.

Al arribar al lugar, los elementos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a implementar los protocolos correspondientes para determinar las causas del fallecimiento y la identidad de la persona.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer los hechos y brindar información a la comunidad sobre este trágico suceso.