Ruta de la muerte deja 12 víctimas

En menos de 24 horas, se registraron tres mortales accidentes automovilísticos sobre la carretera federal Victoria-Zaragoza-Tampico, dejando como saldo fatídico 12 personas fallecidas y cinco heridos de gravedad.

La mañana de este sábado se registró un fuerte accidente en el kilómetro 06 de la carretera federal Zaragoza-Llera a la altura del ejido Compuertas, en este lugar quedaron sin vida tres personas que viajaban en una camioneta Pick-Up Ford F-150, unidad que se proyectó contra un tráiler.

Trascendió que del fuerte impacto entre el tráiler y la camioneta pick-up, esta se incendió, causando la muerte de un masculino y dos mujeres que viajaban en la unidad, quienes salieron disparados de la unidad de fuerza motriz.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y de Protección Civil, brindaron los primeros auxilios a una menor de 14 años y una mujer adulta de aproximadamente 60 años, quienes fueron trasladadas al Hospital del IMSS en Ciudad Victoria.

Alrededor de las 14:00 horas, se reportó otro accidente automovilístico en el kilómetro 32 de esta misma via de comunicación federal a la altura del Puente Las Chochas del municipio de Villa de Casas.

En este mortal accidente se impactó un vehículo sedan Chevrolet, tipo Aveo contra un tráiler, quedando en el lugar cinco personas fallecidas entre ellas tres menores de edad, todas ellas con residencia en el estado de Nuevo León.

Las autoridades revelaron que se trata de dos adultos y tres menores de edad, una de ellas murió partida a la mitad; debido a que su cuerpo fue a caer a la filosa hoja de contención.

En ambulancias fueron trasladadas al área de urgencias de instituciones médicas de la capital del estado una menor de entre 6 y 8 años que sobrevivió al fuerte accidente carretero.

En los dos accidentes perdieron la vida 8 personas; resultaron heridas tres ciudadanos entre ellos dos menores una de 14 años y otra de entre 6 y 8 años.

El viernes por la tarde se registró otro encontronazo entre un vehículo Ford, Focus; unidad que se impactó contra un tráiler y una pipa, el percance se registró en el kilometro 36 de la carretera federal Victoria-Zaragoza a la altura del municipio de Villa de Casas, Tamaulipas.

Sobre la cinta asfáltica quedó convertida en "Chatarra" el carro Ford y en su interior los cuerpos sin vida de cuatro personas prensadas y calcinadas, quienes hasta el momento no han sido identificadas.

Del fuerte impacto entre la pipa y el tráiler con el vehículo sedan, este se incendió, las llamas consumieron por completo la unidad de fuerza motriz, mientras automovilistas que transitaban por la zona observaban la tragedia.

Paramédicos de los cuerpos de auxilio, brindaron los servicios de atención a los conductores de las pesadas unidades, uno de ellos fue trasladado a una institución médica, en tanto que el otro fue atendido en el lugar.

Una camioneta calcinada se aprecia en la imagen, en el accidente de ayer por la mañana.