Crecen en Tamaulipas muertes por diabetes

Las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus fueron las principales causas de muerte en Tamaulipas en el 2024.

Con 8 mil 595 decesos, estas enfermedades crónicas se han consolidado como las más mortales entre los tamaulipecos de acuerdo con el más reciente reporte de Estadísticas de Defunciones Registradas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El estudio revela que, entre enero y diciembre de 2024, se registraron 22 mil 78 defunciones en la entidad, lo que representa un incremento respecto a las 21 mil 785 reportadas en 2023.

Este aumento, aunque moderado, confirma una tendencia al alza en la mortalidad por padecimientos crónicos no transmisibles, luego de registrar una disminución en las incidencias por la pandemia del Covid-19.

En 2024, las enfermedades del corazón provocaron 5 mil 604 muertes en la entidad, cifra superior a los 5 mil 493 decesos que se reportaron en el 2023.

La diabetes mellitus pasó de 2 mil 960 a 2 mil 991 decesos, mientras que los casos de cáncer (tumores malignos) crecieron de 2 mil 655 a 2 mil 669.

Las enfermedades cerebrovasculares aumentaron de 937 a 999 casos, y las enfermedades del hígado, que no figuraban entre las cinco primeras causas en 2023, registraron mil 45 muertes en 2024, desplazando a los accidentes de la lista.

En términos proporcionales, Tamaulipas presentó una tasa de mortalidad de 614 defunciones por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional de 629, y sólo inferior a la de Nuevo León, que reportó 623, a pesar del incremento en enfermedades crónicas.

El hogar sigue siendo el principal lugar donde ocurren los fallecimientos, seguido por hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), unidades de la Secretaría de Salud y hospitales privados, aunque también se reportan decesos en la vía pública, aunque en menor proporción.

En 2024, entre las mujeres tamaulipecas las principales causas de muerte fueron también las enfermedades del corazón (2,384), diabetes (1,450), y el cáncer (1,366), y por debajo las enfermedades cerebrovasculares (461) y la influenza o neumonía, con 371 casos.

Sin embargo, los hombres fueron lo más afectados con más casos de fallecimientos. Encabezada por las enfermedades del corazón con 3 mil 220, seguido de la diabetes con mil 541 y el cáncer con mil 303.

El informe detalla que las enfermedades del hígado ocuparon la cuarta causa de muerte entre los hombres tamaulipecos, con 718 casos; y por último los accidentes con 694, que abarca muertes en accidentes de tránsito, suicidios y lesiones.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), las enfermedades del corazón suelen estar vinculadas a hipertensión arterial no controlada, niveles altos de colesterol y triglicéridos, tabaquismo, sedentarismo, dieta alta en grasas saturadas y sal, y antecedentes familiares de cardiopatía.

En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, los principales detonantes son el sobrepeso, la obesidad abdominal, el sedentarismo, una alimentación alta en azúcares simples y grasas, así como factores genéticos.

México es uno de los países con mayor prevalencia de diabetes en el mundo, lo que se refleja en la elevada mortalidad.

Respecto al cáncer, la OMS estima que entre 30 y 50% de los casos pueden prevenirse al reducir factores de riesgo como el tabaquismo, el consumo de alcohol, la mala alimentación, el sobrepeso y la inactividad física.

También inciden agentes infecciosos como el virus del papiloma humano (VPH), la hepatitis B y C, y la bacteria Helicobacter pylori, vinculados con cáncer cervicouterino, hepático y gástrico, respectivamente.



