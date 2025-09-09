Ponen ´mano dura´ contra motociclistas

En Tamaulipas se decomisan en promedio 21 motocicletas irregulares cada día, resultado de los operativos implementados por la Guardia Estatal en distintos municipios, informó el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

El funcionario explicó que el operativo denominado "Moto Segura" se despliega de manera permanente en todo el estado, con la revisión de entre 280 y 300 unidades diariamente.

"Las irregulares viene siendo entre 6 y 7 por ciento de toda esa cantidad revisada. Diaria", precisó.

El decomiso de motocicletas obedece principalmente a que muchos conductores no pueden acreditar la propiedad legal, lo que las convierte en vehículos susceptibles de estar relacionados con robos u otros ilícitos.

"Si no justifican que son dueños, pues es algo que no les pertenece", señaló.

Además, Pancardo reconoció que durante los operativos también se han detectado drogas transportadas en estas unidades de personas que pertenecen a grupos delictivos que se dedican a la venta y tráfico de drogas naturales y sintéticas.

"Claro, desde marihuana, cristal, cocaína, todo", admitió, al referirse a las sustancias encontradas en poder de motociclistas, luego que se dieran a conocer en las últimas semanas las detenciones de hombres jóvenes que al momento de ver a las unidades de la Guardia Estatal intentan darse a la fuga.

Añadió que las cantidades incautadas corresponden a esquemas de narcomenudeo, al considerar que "ellos manejan una cantidad de venta muy regular, 10, 15, 20 paquetes", comentó.

Derivado de lo anterior, el secretario de Seguridad hizo un llamado a los propietarios de motocicletas a mantener su documentación en regla para evitar sanciones y decomisos en estos operativos que se realizan en coordinación con las direcciones de tránsito, así como de forma individual por Tránsito Estatal.

"El Gobierno del Estado les está cuidando que las placas, las licencias y la regulación de las motocicletas esté al alcance de todos. Yo como secretario de seguridad les pido que vayan a las oficinas y que regulen todo eso porque hay facilidades para ello", exhortó.

También explicó el protocolo para los ciudadanos que sufran el robo de sus unidades, que deben hacer la denuncia ante la Fiscalía de Tamaulipas para que se inscriba el reporte en el sistema de información e inteligencia Plataforma México, donde están los registros de robos de unidades, y que en caso de detectarse en estos operativos puedan recuperarlas.

Pancardo Escudero dijo que los recorridos de la Guardia Estatal se han reforzado en el norte del estado y en la capital, donde los operativos han permitido ubicar motocicletas con reporte de robo, así como algunas utilizadas para extorsión y venta de droga.

Por último, el titular de Seguridad Pública subrayó que estas acciones continuarán como parte de la estrategia de prevención y combate al delito.

"Claro que sí, y lo vamos a seguir haciendo".



