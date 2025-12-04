Detienen a conductor y aseguran moto en carretera Interestatal Aquiles Serdán-La Libertad

Una revisión a un motociclista derivó en la detención de un hombre y el aseguramiento de la motocicleta, la cual tenía un número de serie se encontraba alterado. El hecho se registró en la carretera interestatal Aquiles Serdán-La Libertad en Tamaulipas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas informó que elementos de Tránsito Estatal circulaban por la mencionada carretera cuando observaron a un motociclista que no contaba con casco y la unidad no traía placas de circulación, por lo que procedieron a marcarle el alto.

Al externarle las medidas de seguridad, el conductor manifestó no contar con la documentación para acreditar la propiedad de la unidad, asimismo, se dieron cuenta que el número de serie estaba alterado pues no fue posible verificarla en la Plataforma México.

Ante la situación, el conductor y la motocicleta fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.