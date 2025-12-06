Aseguran motocicleta con número de serie alterado y detienen a conductor en Ciudad Victoria

Durante el operativo "Moto Segura - Antialcohol", una motocicleta, con alteraciones en su número de identificación vehicular, fue asegurada en Ciudad Victoria y se detuvo a un joven conductor por personal de Tránsito Estatal en coordinación con Tránsito Municipal.

El operativo se realizó en la colonia Pedro Sosa de Ciudad Victoria y durante la revisión preventiva, los oficiales marcaron el alto a una motocicleta negra con placas del estado de Tamaulipas.

Al cotejar los datos en Plataforma México, no se obtuvo registro alguno del vehículo, el joven conductor no contaba con documentos que acrediten su legal posesión, y se observó que la unidad no contaba con número de identificación vehicular visible.

Además, se detectó que la unidad presentaba partes de distintas marcas y un motor ajeno al modelo original. La motocicleta y el conductor fueron puestos a disposición del Ministerio Público a fin de continuar con las investigaciones correspondientes.