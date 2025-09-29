Busca Morena desregular el aborto en Tamaulipas

La bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas prevé presentar en las próximas semanas la iniciativa para despenalizar el aborto, informó el presidente del Poder Legislativo Humberto Prieto Herrera.

La tardanza para presentar la iniciativa ante el pleno obedece a un amplio análisis para que se ajuste a los marcos legales y judiciales actuales.

Se prevé que se presente una vez iniciado el nuevo periodo legislativo el primero de octubre, ya que el proyecto ya está en su fase final de redacción.

"Lo único que te puedo decir es que ya está, se puede decir que terminada la iniciativa", dijo en entrevista.

El legislador adelantó que su propuesta contempla un proceso de consulta pública para escuchar al sector salud, asociaciones civiles, representante de derechos humanos, y población en general.

"Lo que yo quiero hacer en lo personal es un Parlamento abierto para escuchar los pros y los contras, obviamente para pulir la iniciativa y bueno, probablemente a lo mejor a fin de año, antes de que termine el periodo se estará aprobando o no aprobando, eso depende ya de los diputados".

Prieto Herrera explicó que la intención es que sea una propuesta respaldada por toda la fracción parlamentaria, pues en el periodo anterior, la iniciativa presentada por el diputado Isidro Vargas no logró consenso dentro de Morena.

"Lo que sucedió con la iniciativa del diputado es simplemente que algunos compañeros y compañeras diputadas creen que se podía pulir de una mejor manera, entonces se tomó a consideración ese tema y por eso les comento que ya está, se puede decir que lista".

El diputado insistió en que el proceso legislativo aún dependerá del debate en comisiones y del Pleno, una vez que se hayan escuchado todas las partes para conocer los pros y contras de la interrupción del embarazo.

Entre los puntos clave se podría analizar el tiempo para poder suspender la gestación del embrión, así como las atenciones que deben de recibir las mujeres que decisan interrumprirlo.

El Código Penal para el Estado de Tamaulipas contempla el aborto como un delito, pero con ciertas excepciones y matices.

El Artículo 356 dice que "comete el delito de aborto el que priva de la vida al producto de la concepción en cualquier momento de la preñez".

El Artículo 357 establece que la mujer que voluntariamente procure su aborto, o consienta que otro lo haga, puede ser sancionada con uno a cinco años de prisión.

Además, el juez tiene facultad para sustituir esa pena por un "tratamiento médico integral", si la mujer lo solicita y ratifica.

El Artículo 359 contempla una sanción menor, de seis meses a un año de prisión, para la mujer que procure el aborto bajo ciertas condiciones: que no tenga mala fama, que haya ocultado el embarazo y que no derive de unión matrimonial o concubinato.

El Código también prevé sanciones para quienes participen o asistan en el aborto, como personal médicos, parteros u otras personas; en esos casos, las penas pueden superar los 4 hasta los 9 años, dependiendo de las circunstancias del caso.

Adicionalmente, el Artículo 361 señala que no se sancionará el aborto en determinados supuestos, siendo uno de ellos cuando éste sea causado por imprudencia de la mujer embarazada, cuando el embarazo derive de una violación o cuando exista riesgo grave de muerte o daño a la salud, siempre que esto sea dictaminado por un médico y confirmado por otro.



