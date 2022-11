Modernizará Estado el transporte público

Cd. Victoria, Tam.-

“Vamos a trabajar sobre proyectos muy específicos y de modernidad para los cuales sí detectamos un retroceso de más de diez años, Victoria tiene un problema de antigüedad de las unidades, no hemos renovado las unidades, no les hemos dado la imagen adecuada, y hay diferentes tipos de capacidades y como que no unifica el sistema de transporte”, señaló el subsecretario de Transporte Público, José Armando Lara Valdez.

De las cuatro mil 351 unidades tres mil 660 cuenta con más de diez años de antigüedad, de estas, 650 vehículos que prestan en servicio en esta capital el cincuenta por ciento son modelos de 2005 mientras que el resto son camiones y taxis anteriores al año 2000, “yéndonos al tema de modernidad y edad de las unidades estas datan de 1995 algunos, los más nuevos deben andar sobre un 2004 o 2005”.

Para el tema del sistema de Metrobús, agregó, se buscará introducir un carril especial a lo largo del bulevar Hidalgo en Reynosa con características similares en ciudades como Victoria, Nuevo Laredo, Matamoros y la zona conurbada de Tampico, Madero y Altamira; además, se buscará introducir un sistema de prepago en toda la entidad como parte del esquema de financiamiento de nuevas unidades tanto para camiones, microbuses y taxis.

En ese sentido, Lara Valdez agregó que “cada unidad va a tener que tener un lector para el control del ingreso al autobús sí está muy avanzada la plataforma; el estudio, porque todo eso va a ayudar mucho a que el concesionario pueda tener su presupuesto de ingresos y el de gastos será su mantenimiento del camión”, destacó que ya se está en pláticas con las empresas armadoras para implementar este plan de modernización en un plazo de un año.