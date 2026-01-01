Desaparecen empresas 26%

En Tamaulipas, 26 de cada 100 micros, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) que nacen no logran sobrevivir, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que refleja la alta vulnerabilidad del sector que, paradójicamente, sostiene seis de cada diez empleos en la entidad.

Son el pilar de la economía tamaulipeca, pero también uno de sus eslabones más frágiles, pues el último Censo Económico 2024 revela que existen 129 mil 028 unidades económicas, las cuales emplean a 521 mil 258 personas.

De ese universo, las MIPyMEs concentran el 99.7 por ciento de los negocios y generan el 60 por ciento del total de los puestos de trabajo, es decir, son las que más generan empleos, pero también las que no logran sobrevivir.

¿Qué desafíos enfrentan las MIPyMEs en Tamaulipas?

Sin embargo, la permanencia en el mercado sigue siendo uno de sus principales retos, según datos del INEGI que indican que, en el estado, solo el 73.39 por ciento de las empresas logra sobrevivir, mientras que el 26.61 por ciento desaparece en los primeros años de operación.

Esta alta rotación empresarial limita la consolidación de proyectos productivos y frena el crecimiento económico.

A esta problemática se suma la reducción en el número de patrones formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya que sus registros muestran que los patrones pertenecientes a micro y pequeñas empresas pasaron de un promedio de 33 mil 090 en 2022 a 30 mil 404 en 2025, lo que representa una pérdida de 2 mil 687 registros en apenas tres años.

Pese a ello, entre enero y agosto de 2025, el 98.6 por ciento de los patrones inscritos en el IMSS seguía perteneciendo a los estratos micro, pequeño y mediano, lo que confirma que este sector continúa siendo el principal generador de empleo formal.

Impacto de la rotación empresarial en el empleo formal

Datos de la Secretaría de Economía Estatal refieren que la baja productividad y la limitada consolidación de las nuevas MIPyMEs obedecen a diversos factores, entre ellos destacan el acceso insuficiente al financiamiento, la falta de capital humano especializado, el uso de tecnologías obsoletas, los altos costos de transacción para hacer negocios, la limitada capacidad de innovación y una infraestructura productiva deficiente.

Estas condiciones reducen las probabilidades de éxito de los emprendimientos y afectan su competitividad frente a mercados cada vez más exigentes.

El impacto de esta situación se refleja directamente en el mercado laboral, pues en el segundo trimestre de 2025, Tamaulipas registró una población total de 3.6 millones de habitantes y una población económicamente activa (PEA) de 1.67 millones.

En la última década, el incremento promedio anual de la PEA ha sido de casi 14 mil personas que se incorporan al mercado de trabajo, lo que obliga a generar más y mejores empleos formales para evitar el crecimiento de la informalidad y la precarización laboral.

Cifras sobre la supervivencia de las MIPyMEs en Tamaulipas

Ante este panorama, el Estado ha definido a las MIPyMEs como un eje prioritario de intervención económica, por lo que prepara proyectos para atraer nuevas inversiones, fortalecer a las empresas existentes e integrar a las micro, pequeñas y medianas empresas en las cadenas de suministro locales, nacionales e internacionales.