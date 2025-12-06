Crece presupuesto a Bienestar

Tamaulipas proyecta ejercer mil 200 millones de pesos en programas sociales durante 2026. La secretaria de Bienestar Social, Silvia Lucero Casas González, detalló que la mayor parte del presupuesto se concentrará en la entrega de paquetes alimentarios, infraestructura social y acciones de apoyo directo a la ciudadanía.

La funcionaria explicó que en este año la dependencia ejerció alrededor de 980 millones de pesos. Lo que representa un incremento de 220 millones para programas sociales, y un aumento proporcional del 22.45%.

Para el próximo año, dijo, el presupuesto autorizado asciende a "como mil 200 millones de pesos", monto que explicó se destinará íntegramente a programas sociales. "Todo es para programas sociales. El programa que tiene más monto es el de los paquetes alimentarios, aproximadamente 500 millones. Ahí se nos va el principal monto", destacó.

¿Cómo se distribuirán los recursos en programas sociales?

Actualmente, el padrón del programa de paquetes alimentarios alcanza 284 mil 747 beneficiarios, pero el incremento presupuestal permitirá ampliar su cobertura. "Se plantean hasta 300 mil", afirmó. Casas González puntualizó que la distribución se realizará en todos los municipios donde exista demanda y se cumplan criterios socioeconómicos conforme a las reglas de operación. "En todos donde haya la demanda y las solicitudes pertinentes que tengan sus condiciones socioeconómicas que apliquen", dijo.

Respecto al Fondo de Gastos Funerarios, la secretaria informó que cerrará el año con alrededor de 1.5 millones de pesos ejercidos, de un total cercano a dos millones. "Acabamos como con 1.5 millones más o menos ejercido, como 174 beneficiarios que hicieron su solicitud al fondo de gastos funerarios", detalló. Recordó que este apoyo económico se entrega únicamente a familiares directos, donde el beneficiario puede recibir hasta 8 mil pesos.

Detalles sobre el Fondo de Gastos Funerarios en Tamaulipas

Al ser cuestionada sobre si las contingencias, como las inundaciones registradas en 2025, obligaron a realizar ampliaciones presupuestales, la funcionaria aclaró que no fue necesario. "Fíjate que no, en el presupuesto que nosotros tenemos asignado para atención ciudadana ahí se consideran las acciones que tienen que ver con emergencias sociales o con emergencias ambientales", explicó. Detalló que estos escenarios están contemplados en las reglas de operación de la dependencia. "Afortunadamente los acontecimientos que se presentaron pudimos solventarlos con estas partidas que nosotros tenemos", dijo.

Incremento en el presupuesto para infraestructura social

Casas González confirmó que en 2026 se prevé un incremento para el Fondo de Infraestructura Social para las Entidades Federativas (FISE). "Este año recibimos 187 millones y para el próximo año creo que se va a 197 millones", comentó. Con estos recursos, Bienestar podrá participar en proyectos de infraestructura cultural, deportiva, educativa, de salud y caminos rurales.