Cruzan migrantes a nado el Bravo

SE ARRIESGAN

Ayer se agudizó el cruce hacia los Estados Unidos de esta manera, arriesgándose a ser arrastrados por la corriente o quedar enredados entre el lirio acuático el cual tiene invadido el caudal.

Pese a lo peligroso que esto representa, algunas familias completas se arriesgaron a cruzar con todo y niños, a quienes los llevaban a bordo de un colchón inflable.

En lo que esta comunidad en su mayoría venezolanos cruzaba el río, del otro lado de la frontera los elementos de la Patrulla Fronteriza ya los esperaban, siendo asegurados por las autoridades antes mencionada.

"Nos están obligando a tomar esta decisión, nadie nos quiere ayudar, nadie nos dice nada, a nosotros nos corrieron desde hace un mes de la casa del migrante y desde entonces no hemos tenido información sobre nuestro proceso legal", dijo María.

"Nos están obligando a tomar esta decisión, nadie nos quiere ayudar, nadie nos dice nada, a nosotros nos corrieron desde hace un mes de la casa del migrante y desde entonces no hemos tenido información sobre nuestro proceso legal"

"Mire, por eso estamos tomando esta decisión, no tenemos dinero, ya estamos desesperados, los niños están enfermos, tenemos que cruzar como sea, mire (apuntaba al río por donde estaban cruzando) tenemos que hacer eso, yo a lo mejor me voy animar a cruzar así, no nos queda de otra", arremetió.

Mientras que María manifestaba su inconformidad, el cruce de venezolanos a través del río continuaba, incluso las autoridades migratorias del lado americano aumentaron su número para atender a esta comunidad.

Uno de los elementos de la Patrulla Fronteriza americana, una vez que cruzó una familia a bordo de un colchón inflable, se tiro al agua para agarrar el mismo e introducirle una navaja para evitar que siguieran cruzando.

Esto no fue impedimento para que más migrantes tomarán esta decisión de llegar a los Estados Unidos de esta manera, por lo que se aventaron al agua algunos cruzaron nadando, otros mediante una cuerda, como fuera, pero lo que ellos querían era llegar al vecino país.

Este jueves las autoridades de los tres ordenes de gobierno iniciarán con el trasladado de esta población de una manera voluntaria a un complejo antiguo de Seguridad Pública el cual fue habilitado como refugio temporal para comunidad migrante.