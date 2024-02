Detona violencia migración en Tamaulipas

"Seguimos siendo un país sumamente violento, y no sólo eso, no hay violencia sólo en algunos municipios, sino que están siendo derechos de piso, cobro de piso, y esto está haciendo que muchos negocios Pyme estén cerrando y muchos campos estén cerrando". Jorge Alfredo Lera Mejía, economista

Cd. Victoria, Tam.- La inseguridad se ha convertido en el principal detonante de la migración en México y Tamaulipas, lo que se ve reflejado en el envío de remesas en los últimos años, señaló el economista Jorge Alfredo Lera Mejía.

El vicepresidente de la Liga de Economistas Revolucionarios de la Zona Noreste del país dijo que la violencia no sólo se traduce en el trasiego de drogas y armas, sino también en el cobro de piso y cuotas a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), situación que se ha recrudecido y obliga a las personas a migrar a Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida y enviar dinero a sus familias en México.

"Seguimos siendo un país sumamente violento, y no sólo eso, no hay violencia sólo en algunos municipios sino que están siendo derechos de piso, cobro de piso y esto está haciendo que muchos negocios Pyme estén cerrando y muchos campos estén cerrando", y los grupos delictivos no se dedican a la producción, venta y distribución de drogas y armas, sino que "Hoy ya se cobra piso a la producción de huevo, a la producción de aguacate, el limón, carnes, etcétera. Entonces estamos viendo una serie de fenómenos muy graves que están provocando esa inseguridad también en migración".

Es decir, la fuga de mano de obra de México, principalmente de entidades federativas de la frontera con Estados Unidos, decide emigrar por los hechos de violencia, y otros más son desplazados hacia otras regiones de sus propios estados para no arriesgar sus vidas.

"Ahora no solo vemos problemas de ciertas regiones, ahora vemos amplias regiones con desplazada. ¿Que significa? Qué Chiapas, que guerrero, y Zacatecas están siendo desplazadas comunidades enteras por la inseguridad", explica el experto, quien además agrega que hay familias que deciden irse a EU como una alternativa de sobrevivencia.





SUBEN ENVÍOS

Y esto se traduce en el incremento de las remesas, en el caso de Tamaulipas durante el 2023 se captaron $1,100 millones de dólares por paisanos que enviaron dinero a sus familias en el estado de enero a diciembre del año pasado, y a pesar de registrar un decremento comparado al 2021.

Explicó que la llegada de las remesas refleja que la economía del país, y de las familias tamaulipecas, depende del dinero que envían desde el extranjero, que podría traducirse como algo positivo, pero visto desde un ángulo económico es que el país no logra generar las condiciones para que las personas produzcan riquezas en sus lugares de origen.

"Quiere decir que este fenómeno multifactorial, de la migración versus remesas sigue siendo un dolor de cabeza para el gobierno mexicano que no escucha, que no veo que hablen del tema con seriedad. ¿Qué significa entonces? Que la migración y las remesas es una prueba clara del desastroso evolución de la economía mexicana por el actual Gobierno".

En síntesis, criticó la postura de festejo o de "lujo" que se le intenta dar a la llegada de remesas de Estados Unidos, por arriba de la derrama del petróleo, turismo, y de inversión extranjera directa: "Es decir, sin las remesas hoy por hoy México no podría subsistir".