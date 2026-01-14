Pese a aumento, habrá micros nuevos hasta el 2027

Los concesionarios del transporte público en Tamaulipas iniciarán su proceso de remodelación de unidades hasta el 2027, informó el secretario general de Gobierno Héctor Joel Villegas González.

Sin embargo, la actualización será de manera gradual, al ser parte de los acuerdos tomados entre el Estado y los concesionarios, luego de aprobarse el incremento a la tarifa de 11 a 12 pesos.

La estategia gubernamental, dijo, es darles la viabilidad financiera a los transportistas, al tiempo que se sientan las bases para modernizar el parque vehicular del transporte público en la entidad.

"Fueron acuerdos a los que se llegaron con ellos", expresó el funcionario al explicar que la actualización tarifaria quedó formalizada mediante el acuerdo publicado el 19 de diciembre en el Periódico Oficial del Estado, tras un proceso de negociación con los permisionarios.

Villegas González subrayó que el ajuste no fue arbitrario, sino que responde a una norma que no existía en Tamaulipas y que solo unos cuantos estados del país aplican.

"Se está buscando la manera de que se empiecen a regularizar y en los decretos que se llevaron a cabo en su momento cuando se hicieron esos incrementos fue precisamente con una norma que no existía en el estado de Tamaulipas", señaló.

Detalló que dicha norma establece incrementos acordes tanto a las necesidades de los concesionarios como a la capacidad económica de los usuarios, a partir de diversos indicadores.

"Como el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la inflación, los salarios mínimos, es una tabla porcentual que se va dando, una fórmula con todo esto, y el rezago que ellos tenían con base en los precios que ellos tenían de la cuota que cobraban a los pasajeros", explicó.

El secretario General de Gobierno reconoció que, con la última actualización de la tarifa, los concesionarios han logrado mejorar sus ingresos, aunque también se les ha exigido cumplir con nuevas obligaciones.

"Se les ha solicitado contar con barras contadoras, cámaras de videovigilancia dadas de alta en el C5", puntualizó.

No obstante, admitió que el sector arrastra un importante rezago fiscal, situación que ya es analizada por la administración estatal.

Por ello, el secretario de Finanzas Carlos Irán Ramírez González, explicó que el estado prepara un decreto para que los concesionarios regularicen su situación fiscal, al tener años de rezago.

El funcionario explicó que, con este esquema, los concesionarios podrán ponerse al corriente pagando menos de 15 mil pesos correspondientes a los últimos tres años.

"El proyecto es impulsado por la Subsecretaría del Transporte, pues la intención es que todos traigan sus permisos regularizados y haya certeza jurídica en el servicio de autotransporte", dijo.

Ramírez González señaló que la Secretaría de Finanzas se sumará con incentivos y descuentos fiscales para que cerca de diez mil concesionarios puedan legalizar su situación.

Reveló que durante 2025 la recaudación por este concepto apenas alcanzó los 50 millones de pesos, cuando el potencial era considerablemente mayor.

"Se espera que el nuevo decreto permita depurar la cartera vencida y aumentar los ingresos estatales", apuntó el titular de Finanzas, al tiempo que aclaró que el tema de la cancelación de alrededor de cuatro mil concesiones y la reasignación de cerca de tres mil permisos sigue bajo revisión de la Subsecretaría de Transporte.

"Nosotros participamos en los incentivos fiscales, pero el censo y los números precisos los dará la Subsecretaría", puntualizó.

De acuerdo con Ramírez González, el decreto incluirá beneficios fiscales que comenzarían a aplicarse a partir de febrero, aunque los detalles aún se encuentran en análisis.

"Se están haciendo propuestas sobre la mesa y una vez que lo tengamos se lo comunicaremos a los contribuyentes", afirmó.







