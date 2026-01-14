Aumenta Mexicana vuelos desde Victoria hacía el AIFA

Para reforzar la conectividad entre el centro del país y Tamaulipas, se dio a conocer que la empresa Mexicana de Aviación aumentará el número de vuelos que se realicen entre el Aeropuerto de Ciudad Victoria "Pedro J. Méndez" y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

¿Qué vuelos se ofrecerán entre Ciudad Victoria y Felipe Ángeles?

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, dio a conocer que la aerolínea del Estado Mexicano ofrecerá a partir de esta semana tres vuelos, comprendiendo los días lunes, miércoles y viernes.

Lo anterior vendrá a dejar una ruta clave, lo cual vendrá a mejorar el desarrollo económico, turístico y social de la región, al ser un punto central para que los paseantes se puedan desplazar por Tamaulipas.

Acciones de la Secretaría de Turismo en Tamaulipas

Por su parte, el general de grupo piloto aviador de Estado Mayor, Leobardo Ávila Bojórquez, director general de Mexicana de Aviación, reiteró la disposición para continuar fortaleciendo los lazos institucionales y comerciales que contribuyan al desarrollo del turismo y a la conectividad del transporte aéreo.

"Reiteramos nuestro interés en continuar trabajando de manera coordinada con la Secretaría, a fin de generar sinergias que beneficien al turismo nacional y al posicionamiento de Tamaulipas como un destino estratégico para el desarrollo del país", concluyó.

Impacto en el desarrollo económico y turístico de la región

Con esto, se da paso al fortalecimiento de los polos de desarrollo contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2024–2030 del Gobierno de México, así como al impulso de la actividad turística, económica y social de la región.

Esta acción vendrá a mejorar la conectividad entre ambas regiones del país