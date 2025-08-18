Metrobús no desplazará a las rutas de transporte

El sistema de transporte metrobús que se proyecta para la zona sur del estado, y que también se contempla para Reynosa y Río Bravo, no sustituirá al transporte ordinario, sino que lo integrará al nuevo esquema de movilidad, aseguró a la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), Karina Saldívar Lartigue.

Detalló que el plan contempla la participación de los actuales concesionarios dentro de rutas alimentadoras y auxiliares, para que permitan mejorar el sistema de transporte y la movilidad en la zona sur de Tamaulipas.

"Se van a integrar los mismos concesionarios, se tienen que integrar al propio sistema, se va a hacer dentro de la asociación público-privada, se va a contemplar también su participación", señaló.

La funcionaria explicó que este modelo permitirá que las unidades actuales continúen operando como parte de las rutas que alimentarán a la línea troncal del metrobús, cubriendo el resto del área urbana de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

"Van a seguir prestando el servicio igual dentro de la ruta alimentadora y de las rutas auxiliares, que a su vez van a hacer el recorrido para cubrir toda el área urbana de los tres municipios", afirmó.

Saldívar Lartigue informó que ya se llevó a cabo la licitación pública para la elaboración del proyecto ejecutivo, proceso en el que participaron seis empresas.

"El proyecto son seis meses para elaborar el proyecto ejecutivo de aquí a marzo y ya una vez entrado al proyecto ejecutivo ya empezaremos a ver el tema de las obras", dijo.

Las propuestas técnicas y económicas presentadas varían entre 30 y 40 millones de pesos, y serán evaluadas no solo por el costo, sino también por la calidad técnica de cada una.

El costo total del sistema de transporte se mantiene en 2 mil 600 millones de pesos, con financiamiento mixto.

"Sí, tenemos el apoyo del gobierno federal a través de Banobras, de Fonadin, para la parte que le corresponde al gobierno federal, la parte que nos corresponde y la parte privada también", explicó.

El metrobús contará con una línea troncal de 30 kilómetros que atravesará los tres municipios, con un trazo de 15.1 kilómetros por sentido.

El plan incluye 34 estaciones y dos terminales, norte y sur, así como obras complementarias para adecuar la infraestructura vial.

"Se construirán las subestaciones, las dos terminales, terminal norte, terminal sur y algunas adecuaciones dentro de la misma para poder construir el carril troncal", puntualizó.

La proyección es que el sistema atienda a más de 300 mil usuarios diarios, con una red que combinará la línea troncal, rutas alimentadoras y rutas auxiliares para garantizar la cobertura en toda la zona conurbada.







