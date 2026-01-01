Cierra Américo Villarreal el año en Mesa de la Paz

Este miércoles 31 de diciembre se realizó la última reunión del año de la Mesa de Paz, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya. Junto a su equipo, Villarreal destacó la importancia de escuchar a las familias tamaulipecas y trabajar juntos por un entorno más seguro.

"Este año hemos estado en la lucha constante por mejorar la vida de todos en Tamaulipas. Seguimos fortaleciendo la paz con acciones reales y con el firme compromiso de un gobierno que pone a la gente en el centro", comentó el gobernador.

¿Qué acciones se han tomado en la Mesa de Paz?

A lo largo de 2025, la Mesa de Paz ha sido un espacio vital para el diálogo y la cooperación, buscando siempre el bienestar de la comunidad. El equipo se ha esforzado por acercarse a las personas, promoviendo que la paz no solo se hable, sino que se construya cada día.

Detalles sobre la reunión de cierre del año

Con el cierre de este capítulo, Villarreal y su equipo se sienten motivados para continuar trabajando en 2026, convencidos de que la paz es tarea de todos.