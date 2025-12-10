En su punto más débil está el mercado laboral en Tamaulipas

El mercado laboral formal en Tamaulipas atraviesa su punto más débil desde 2021, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El estado promedia 693 mil 417 trabajadores asegurados en 2025, una cifra inferior a los niveles registrados en 2024 (699,006), 2023 (698,538) y 2022 (697,132).

La baja contrasta con el crecimiento sostenido que se observó tras la pandemia, cuando la recuperación llevó el promedio de asegurados a 676 mil 673 en 2021.

Aunque el comportamiento mes a mes muestra estabilidad, con variaciones que oscilan entre los 688 mil y 697 mil empleos asegurados, la tendencia anual refleja una desaceleración en la generación de puestos formales, afectando especialmente sectores como servicios, comercio y construcción.

Esta tendencia a la baja, según los datos recopilados y publicados por el IMSS, se registran desde el último trimestre del 2024, que concatena con la llegada de Luis Gerardo Illoldi Reyes como secretario del Trabajo y Previsióon Social a finales de julio del año pasado.

Las cifras por actividad productiva confirman que los sectores más intensivos en mano de obra mantienen su peso, pero sin crecimiento suficiente para revertir la caída general.

Por ejemplo, las industrias de la transformación registró 283 mil trabajadores, cuando en marzo de este mismo año alcanzó más de 288 mil.

Panorama similar en el Comercio con 133 cuando contaba con 130 en marzo; o el sector de Servicios para Empresas, Personas y el Hogar ubicándose en 79 mil empleos formales, frente a los 81 mil de marzo de este año.

Situación similar en el área de Transportes y comunicaciones con 75 mil, cuando a inicios de año contaba con 77 mil, y el campo continúa rezagado, con apenas mil 581 trabajadores asegurados.

En ese contexto, el secretario Luis Gerardo Illoldi Reyes, reconoció que el panorama laboral requiere coordinación más estrecha con la Federación, pues tras su participación en la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo, detalló que estos espacios permiten "intercambiar puntos de vista, experiencias de las secretarías, buenas prácticas".

Según Illoldi, "vamos a estar coordinando esfuerzos" y "vamos a trabajar de la mano con la Secretaría del Trabajo Federal a nivel de inspecciones en condiciones generales de trabajo".

Afirmó que la conferencia resultó "muy nutritiva para Tamaulipas", al permitir acuerdos sobre fomento laboral penitenciario y fortalecer la coordinación con el Gobierno federal, pero no detalló cuáles sectores serán los más beneficiados en la entidad, o si esto generará nuevas oportunidades laborales para los empleados informales, o quienes se encuentran desempleados.

Sobre el incremento al salario, Illoldi señaló que tendrá un impacto positivo para la estructura laboral de la entidad, aunque cada mes se van perdiendo más empleos formales.

Destacó que "este incremento pues es histórico, estamos hablando de un 13%", y recordó que "el año pasado se había autorizado un 12%", por lo que el nuevo ajuste supera las expectativas.

Al explicar los beneficios del aumento, indicó que "estamos hablando de más o menos 9,600 pesos mensuales como salario mínimo, el poder adquisitivo que esto representa para las familias tamaulipecas, es muy muy importante".



