Analizan ajustes legales para proteger menores

La participación de menores de edad en hechos delictivos ha activado una alerta en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), al participar en el 10 por ciento de los delitos que se registran en Tamaulipas.

El titular del Secretariado Willy Zúñiga Castillo, informó que, aunque se trata de una proporción baja, cada caso representa una señal de alarma que exige revisar el marco institucional y operativo.

El funcionario explicó que, dentro de una muestra de cien detenidos, se identifican entre cinco y diez menores involucrados en conductas delictivas, y mencionó que "con que participe uno sí representa un foco de alarma para el Estado mexicano", por lo que el tema ha sido elevado a mesas de análisis en materia de seguridad y justicia.

Willy Zúñiga Castillo, Titular del SESESP.

Zúñiga Castillo señaló que es necesario revisar el funcionamiento del sistema especializado, desde la legislación hasta los mecanismos operativos una vez que los menores llevan un proceso de externamiento o internamiento.

Reconoció que se trata de "un área de oportunidad que tenemos que analizar bien, desde cómo está conformada la legislación especializada en materia de justicia para adolescentes", y agregó que también es necesario revisar "cómo se instrumentan las operaciones que brindan el tratamiento a adolescentes, los acuerdos reparatorios, las medidas de supervisión".

Consideró que este proceso podría derivar en un replanteamiento que permita al Estado atender con mayor puntualidad los casos que involucren a personas menores de edad.

Respecto al tipo de delitos en los que participan, informó que la mayoría ha sido del fuero federal, es decir, relacionados con grupos delictivos como porte de armas y explosivos exclusivos del Ejército, tráfico de drogas, halconeo también catalogado como espionaje, entre otros.

Explicó que "hasta ahorita han sido los del fuero federal", aunque algunos casos recaen en el ámbito local como robos, lesiones, agresiones, amenazas, extorsión.

Subrayó que la Vocería no cuenta con mayores elementos para determinar si existe reclutamiento forzado o si los adolescentes se integran por voluntad propia, ya que esa es información que corresponde a las fiscalías estatal y federal.

Comentó que "son datos que de manera puntual manejarían las fiscalías de la competencia", y detalló que el Secretariado solo conoce los hechos iniciales derivados de flagrancias y diagnósticos estadísticos.

En medio de este escenario, el funcionario reiteró que los trabajos de seguridad, investigación y operaciones es continúan en coordinación con la Fiscalía local y federal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Afirmó que "puntualmente se exigen resultados" y que eso impulsa a redoblar esfuerzos para combatir la impunidad a través de más detenciones y una mejor integración de las investigaciones.

UNA ATENCIÓN A PROFUNDIDAD

Recordó que Tamaulipas mantiene un proceso de ajuste de estrategias, en el que se prioriza la especialización, la investigación y la colaboración interestatal.

Aunque el tema central es la participación de menores, Zúñiga Castillo también contextualizó que el estado ha realizado entre 200 y 400 detenciones de enero a octubre.

El titular del Sesesp insistió en que el reto relacionado con menores debe atenderse de manera profunda, integral y con apoyo de reformas si es necesario, pero también desde los hogares.