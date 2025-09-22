Avanza Municipio en construcción de 22 obras en Victoria

El gobierno de Victoria, encabezado por el alcalde Eduardo Gattás Báez, intensificará esta semana los trabajos de rehabilitación de pavimento, obras en la red de agua potable y la edificación de espacios educativos en diferentes sectores de la ciudad.

Son 22 obras en proceso, que incluye la pavimentación asfáltica en calles de las colonias Norberto Treviño Zapata, Cuauhtémoc, Obrera y Fraccionamiento Las Palmas, además de una obra con concreto hidráulico en la Ampliación Simón Torres y labores de bacheo en diversos sectores.