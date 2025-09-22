Avanza Municipio en construcción de 22 obras en Victoria

Avanza Municipio en construcción de 22 obras en VictoriaLa Secretaría de Obras Públicas retomará este lunes los trabajos de construcción de techumbres en escuelas
El gobierno de Victoria, encabezado por el alcalde Eduardo Gattás Báez, intensificará esta semana los trabajos de rehabilitación de pavimento, obras en la red de agua potable y la edificación de espacios educativos en diferentes sectores de la ciudad.
Son 22 obras en proceso, que incluye la pavimentación asfáltica en calles de las colonias Norberto Treviño Zapata, Cuauhtémoc, Obrera y Fraccionamiento Las Palmas, además de una obra con concreto hidráulico en la Ampliación Simón Torres y labores de bacheo en diversos sectores.
En lo referente a la red de agua potable, se dará continuidad a la rehabilitación del circuito entre las colonias Nacozari y Miguel Alemán, así como la segunda etapa del circuito de Matamoros a la calle Olivo en el mismo sector, y la avenida 27 entre Juárez y Carrera Torres. También se avanzará en la construcción del desarenador en la planta potabilizadora La Peñita, lo que permitirá mejorar la calidad del agua que se abastece a la ciudad.