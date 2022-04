Mejora en el IMSS atención a jubilados

No tenemos la situación económica para andar con los médicos particulares, lo hacemos en extrema necesidad cuando no hay medicamentos, pero ahorita ya nos están atendiendo, ya nos dan el lugar que nos corresponde y sí nos atienden* Samuel Turrubiates Contreras, Dirigente local del Movimiento Unificador de Jubilados y Pensionados

"Afortunadamente se ha ido mejorando bastante la atención al derechohabiente, y principalmente a los jubilados y pensionados, yo creo que debido a que hemos estado insistentes sobre las necesidades, afortunadamente ya ha cambiado el sistema, la forma de atender a los jubilados y pensionados", dijo el dirigente del Movimiento Unificador en Victoria, Samuel Turrubiates Contreras, "aumentaron un poquito más la atención, las camas, de tal manera que afortunadamente ahorita ya todo funciona bien".

Durante los casi dos años de la pandemia, los jubilados y pensionados de la asociación habrían optado por acudir a consulta ante médicos particulares, así como a surtir sus recetas en farmacias ajenas al IMSS por lo cual, esos gastos corrieron a cargo de los mismos extrabajadores lo cual mermó la frágil economía familiar de los adultos mayores.

"No tenemos la situación económica para andar con los médicos particulares, lo hacemos en extrema necesidad cuando no hay medicamentos, pero ahorita ya nos están atendiendo, ya nos dan el lugar que nos corresponde y sí nos atienden", aseguró, "la escases de medicamento no nada más es aquí en Victoria o en Tamaulipas sino que es a nivel nacional donde es la falta del medicamento, pero afortunadamente hemos tenido la oportunidad de que a nuestros compañeros nos surtan el medicamento un poco más en tiempo y forma".

Los principales padecimientos por los que se atienden los adultos mayores son por diabetes e hipertensión, así como por afecciones cardiacas, "sobre todo, ahorita que acabamos de terminar con el problema de la pandemia estarnos cuidando lo más posible", Turrubiates Contreras destacó que a pesar de la relajación en las medidas contra la COVID, el sector de los jubilados y pensionados continuará implementando todas las restricciones al tratarse este de un grupo de alto riesgo a esa enfermedad.