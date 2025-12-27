Supervisa Gattás labores de bacheo

El alcalde de Victoria, Lalo Gattás, supervisó el trabajo de bacheo que se realizó en la calle Mariano Matamoros, del 31 al libramiento Emilio Portes Gil de la colonia Miguel Alemán, como parte del programa de rehabilitación de pavimento en la ciudad.

Acciones de la autoridad para mejorar la vialidad

En compañía de los secretarios de Obras Públicas del Municipio, Eusebio Alfaro Reyna, y del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, verificaron el proceso de reparación y calidad de restauración de la carpeta asfáltica dañada por el constante tráfico vehicular y lluvias.

Con esta acción de gobierno, se busca mejorar la seguridad vial, salud y movilidad comercial de habitantes del sector que, a través de redes sociales y número 072 de atención ciudadana, solicitaron reparar la vialidad en beneficio de 4 mil automovilistas y ciudadanos que la transitan para llegar a sus centros de trabajo, educativos y acudir a tiendas de autoservicio a compras domésticas.

Impacto en la comunidad tras el bacheo

La intervención en la calle Mariano Matamoros es parte de un esfuerzo más amplio por parte del gobierno municipal para atender las necesidades de infraestructura en Victoria. La mejora de las vialidades no solo busca facilitar el tránsito, sino también contribuir a la seguridad de los ciudadanos que utilizan estas rutas diariamente.

Detalles confirmados sobre el programa de rehabilitación

El programa de rehabilitación de pavimento incluye diversas calles de la ciudad, priorizando aquellas más afectadas por el deterioro. La administración municipal se compromete a seguir trabajando en la mejora de la infraestructura vial, atendiendo las solicitudes de la ciudadanía.