Acelera municipio arreglo de vialidades en Victoria

Con trabajos de rehabilitación de carpeta asfáltica, chapoleo y poda en camellones de avenidas con mayor flujo vehicular
  • Por: El Mañana Staff
  • 15 / Octubre / 2025 -
El complemento de acciones, estuvo a cargo de la Secretaría de Servicios Públicos con trabajos de chapoleo.

Con acciones concretas para mejorar la vialidad y entorno urbano de la ciudad, el gobierno de Victoria intensificó este martes trabajos de rehabilitación de carpeta asfáltica, chapoleo y poda en camellones de avenidas con mayor flujo vehicular.

La pausa de lluvia permitió dar continuidad a la instrucción del alcalde Eduardo Gattás Báez de ampliar el plan de bacheo emergente en la calle Abasolo, del Cero al 4; y tramos de superficie de rodamiento averiada por escurrimiento pluvial en la avenida Carlos Adrián Avilés.

Para prevenir accidentes, evitar daños en vehículos y mejorar la movilidad, cuadrillas de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio atendieron reportes ciudadanos por la misma problemática en calles de la colonia La Paz, Residencial Selectas, y en la colonia Ampliación Luis Echeverría con el retiro de material de azolve.

