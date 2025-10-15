Acelera municipio arreglo de vialidades en Victoria

Con acciones concretas para mejorar la vialidad y entorno urbano de la ciudad, el gobierno de Victoria intensificó este martes trabajos de rehabilitación de carpeta asfáltica, chapoleo y poda en camellones de avenidas con mayor flujo vehicular.

La pausa de lluvia permitió dar continuidad a la instrucción del alcalde Eduardo Gattás Báez de ampliar el plan de bacheo emergente en la calle Abasolo, del Cero al 4; y tramos de superficie de rodamiento averiada por escurrimiento pluvial en la avenida Carlos Adrián Avilés.