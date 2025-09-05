Advierten vulnerabilidad en médicos y enfermeras

El diputado local y secretario de la Comisión de Salud, Alberto Moctezuma Castillo, exigió los directores de hospitales y jefes de enseñanza frenar las presiones excesivas hacia médicos residentes, al advertir que estas prácticas pueden derivar en problemas mentales e incluso en casos de suicidio.

El legislador reconoció que han llegado denuncias anónimas de personal médico del Hospital General de Ciudad Victoria, quienes afirman sufrir acoso y cargas laborales desproporcionadas, pero no se atreven a identificarse por temor a represalias.

Sin embargo, la cultura del silencio dentro de los hospitales impide que se actúe a tiempo frente a este tipo de situaciones.

"La presión afecta mucho al médico en formación. He estado enterado de algunos casos, por la carga de trabajo. Fui jefe de enseñanza en el Hospital de Mante y nunca tuve ese problema porque siempre hubo empatía", dijo.

Moctezuma Castillo, explicó que durante su gestión no enfrentó conflictos de esta naturaleza debido a que se privilegiaba la empatía y el trabajo en equipo.

"Siempre había una situación de que había que ponernos de acuerdo en la forma de trabajar. Precisamente es impresionar que se hicieran las cosas bien, de una manera cordial", recordó.

En contraste, lamentó que en varios hospitales del país se presenten escenarios donde la presión laboral sobre los residentes es tan fuerte que deteriora su salud mental.

"Definitivamente afecta mucho al médico en formación que caiga en depresiones y hemos sabido de algunos casos muy lamentables donde se han quitado la vida precisamente por las presiones internas de los hospitales", advirtió.

El diputado subrayó la necesidad de que exista mayor sensibilidad por parte de quienes dirigen los programas de enseñanza médica en los hospitales.

"Yo sí haría un exhorto a los jefes de enseñanza que tengan un acercamiento más cordial hacia los residentes, que tengan esa empatía, que tengan un programa de enseñanza donde exista menos presión, porque sí, definitivamente afecta mucho", señaló.

Afirmó que tanto los directores de hospitales como los jefes de enseñanza deben diseñar un plan de trabajo que permita a los residentes desarrollarse profesionalmente sin cargas abusivas, con acompañamiento, libertad y respeto.

"Es un tema de directores y de jefes de enseñanza, que hagan un estudio de las situaciones, que hagan un plan de trabajo donde exista menos presión y que ellos se desenvuelvan como debe de ser: con profesionalismo, con empatía, con esa libertad de poder actuar y ser", sostuvo.



