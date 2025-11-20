Universitarios de Tamaulipas triunfan en Concurso Iberoamericano de Ciencia y Tecnología 

Estudiantes de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV) ganaron la Medalla de Oro en la XX edición del Concurso Iberoamericano de Proyectos Estudiantiles de Ciencia y Tecnología – INFOMATRIX Sudamérica 2025, celebrado en Colombia.

Aurora Sofía Hernández y Marco Antonio Camarillo, estudiantes de la Ingeniería en Mecatrónica, y Omar Armendáriz Martínez, estudiante de la Licenciatura en Administración de Empresas, integran el equipo que presentó el proyecto "Diseño Biomimético Aplicado a un Disipador de Calor", con el que obtuvieron el primer lugar internacional.

¿Qué es el certamen INFOMATRIX Sudamérica?

El certamen INFOMATRIX Sudamérica Colombia forma parte de la red internacional promovida por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (SOLACYT), y reunió a estudiantes desde nivel básico hasta universitario para presentar proyectos con impacto científico, tecnológico, ambiental y social.

En su edición 2025 participaron más de 70 proyectos provenientes de varios países de América Latina, consolidándose como uno de los espacios académicos más importantes para el impulso de la creatividad, la innovación y el talento joven en Latinoamérica.

El proyecto "Diseño Biomimético Aplicado a un Disipador de Calor" había obtenido la Medalla de Platino en la categoría de Mecatrónica y Prototipos Electrónicos en el "Concurso Iberoamericano de Proyectos Estudiantiles en Ciencia y Tecnología INFOMATRIX Zona Norte", donde obtuvo su pase al certamen latinoamericano.

El proyecto es asesorado por Eddie Nahum Armendáriz Mireles y Ernesto Herbert, catedráticos de la institución pertenecientes al Departamento de Materiales Avanzados de la universidad. Está sustentado en las líneas de investigación del Cuerpo Académico de Materiales Avanzados de la universidad, con bases en diseño de estructuras Voronoi, estudio por elemento finito, optimización topológica, biomimética y materiales avanzados.