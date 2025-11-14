Cecilia Lugo Cruz recibirá Medalla al Mérito 'Luis García de Arellano' en Tamaulipas

El Pleno del Congreso de Tamaulipas eligió a Cecilia Imelda Lugo Cruz para entregarle la Medalla al Mérito "Luis García de Arellano" 2025, la más alta distinción que otorga el Poder Legislativo a ciudadanos cuya trayectoria ha trascendido en los ámbitos estatal, nacional e internacional.

La decisión se tomó tras el análisis de 14 postulaciones recibidas en respuesta a la convocatoria emitida el 14 de diciembre de 2024. En reunión de Comisiones, se revisó cada propuesta con base en la normatividad aplicable y se integró una terna conformada por la maestra Cecilia Lugo, la doctora Claudia Anaya Alvarado y la profesora Alicia Caballero Galindo. Finalmente, el Pleno eligió a Lugo Cruz por su sobresaliente aportación al arte y la cultura.

¿Cuál es la trayectoria de Cecilia Lugo?

Originaria de Tampico, la maestra Cecilia Lugo cuenta con más de cinco décadas de trayectoria artística, consolidándose como una de las figuras más influyentes de la danza en México. Egresada del Instituto Nacional de Bellas Artes, su formación integra danza clásica y contemporánea, así como literatura, teatro y poesía, elementos que han marcado su propuesta escénica y teórica.

A lo largo de su carrera ha formado parte de agrupaciones de renombre, como el Ballet Folklórico de Amalia Hernández, la Compañía Nacional de Danza Clásica del INBA y el Ballet Teatro del Espacio. Es fundadora de Contempodanza, además de haber impulsado iniciativas como Danza Capital y dirigir artísticamente el CEPRODAC del INBAL.

Con su talento ha representado a México en escenarios de Francia, España, Estados Unidos, Argentina y Alemania, consolidando su prestigio internacional. Entre sus múltiples reconocimientos destacan la Medalla Bellas Artes al Mérito Artístico, el Premio Nacional de Danza José Limón, el Grand Prix del New Prague Dance Festival y su incorporación al Sistema Nacional de Creadores del FONCA.

¿Qué aportaciones culturales ha realizado?

En 2023 publicó el libro En el umbral de lo sagrado, donde reflexiona sobre la danza contemporánea mexicana. Su compromiso con el desarrollo artístico del estado también se ha visto reflejado en proyectos como "Joven Danza" en Reynosa, enfocados en formar nuevas generaciones y fortalecer la identidad cultural tamaulipeca.

Al enterarse de la decisión del Congreso, Cecilia Lugo dijo sentirse honrada por esta distinción que le dará el Congreso de Tamaulipas en próximos días.

"Con sorpresa recibo la inesperada noticia de que el Congreso del Estado de Tamaulipas, por unanimidad de voto de 36 diputados, ha decidido otorgarme la Presea máxima que da el Estado, la Medalla "Luis García de Arellano". Me siento agradecida pero sobretodo honrada y orgullosa de que una mujer de la danza reciba este máxima distinción".

¿Cuál es el significado de la Medalla Luis García de Arellano?

La Medalla "Luis García de Arellano", instituida para honrar a ciudadanos que hayan prestado servicios eminentes al Estado, la Nación o la humanidad, será entregada en sesión solemne a la maestra Cecilia Imelda Lugo Cruz el próximo 28 de noviembre por el gobernador Américo Villarreal Anaya. Con este acto, el Congreso de Tamaulipas rinde homenaje a una creadora cuya obra y legado engrandecen al estado y al país.